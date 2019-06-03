Меланія Трамп засвітила інтимні частини тіла на зустрічі з Єлизаветою ІІ: фотофакт

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Меланія і Дональд Трамп в гостях в Єлизавети ІІ
Меланія і Дональд Трамп в гостях в Єлизавети ІІ / Getty Images

Сьогодні, 3 червня, Дональд і Меланія Трамп прибули до Лондона з триденним візитом. Дебютною локацією у цьому турі став Букінгемський палац. Так, під час зустрічі з британським монархом перша леді США змогла відзначитися курйозною ситуацією.

Меланія Трамп добре відома не лише своїм званням першої леді США, а й курйозами, у яких їй часто випадає нагода фігурувати. Так, сьогодні, 3 червня, під час першої зустрічі з Єлизаветою ІІ та іншими членами королівської сім'ї дружина Дональда Трампа засвітила інтимні частини.

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Для державного банкету, який відбувався у резиденції Її Величності королеви Великобританії, Меланія Трамп обрала елегантне вбрання. Все згідно з королівським етикетом – витончена білосніжна сукня з закритим декольте, відповідна довжина і незмінний аксесуар – капелюшок.

Однак перша леді США проґавила відстежити щільність білизни, яку одягнула під вишукане плаття. На її бюсті виднілися інтимні частини грудей, які добре видно на знімках з зустрічі Єлизавети ІІ та президентського подружжя США.

Меланія і Дональд Трамп у Лондоні
Меланія і Дональд Трамп в гостях в Єлизавети ІІ / Getty Images

Меланія Трамп засвітила груди
Меланія Трамп засвітила груди під час зустрічі з королівською сім'єю / Getty Images

Меланія Трамп і Дональд в Букінгемському палаці
Меланія і Дональд Трамп в Букінгемському палаці / Getty Images
 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Фотоновини Меланія Трамп Єлизавета II Королівська сім'я Курйозні новини
Джерело: LifeStyle 24
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