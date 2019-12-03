Меланія Трамп засвітила кардинально різні образи: фото

Перша леді США вкотре довела: її не даремно називають головною модницею країни. Меланія Трамп за один день продемонструвала два кардинально різні образи, які вже встигли підкорити мережу.

Президентське подружжя США вирушило у чергову міжнародну поїздку. Дональд і Меланія Трамп 2 грудня прилетіли до Лондона, де має відбутись саміт НАТО. Політична подія є знаковою, адже присвячена 70-річчю альянсу.

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За традицією, перед міжнародною поїздкою президент і перша леді постали перед американськими журналістами. Дональд і Меланія з'явились на авіабазі Ендрюс, що в штаті Меріленд. Там глава Білого дому відповів на кілька питань преси та поквапився до приватного літака.

Журналісти не оминули увагою вбрання Меланії Трамп, яке часто може мати приховані символи. Цього разу перша леді обрала для турне елегантне чорне пальто від Burberry та замшеві чоботи на підборах.



Меланія Трамп перед поїздкою у Лондон / Getty Images



Стильний образ Меланії Трамп / Getty Images

Та вже у Великобританії перша леді США постала у кардинально іншому образі. На летовищі у Лондоні Меланія Трамп засвітилась у червоному пальті з поясом від бренду Calvin Klein. До образу вона підібрала чорну сукню, нюдові колготи і туфлі на підборах. Ефектні знімки уже поширили на всіх фан-сторінках Меланії Трамп, а світлини отримали тисячі захоплених відгуків.



Дональд і Меланія Трамп у Лондоні / Getty Images