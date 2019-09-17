Меланія Трамп засвітила неймовірно елегантний образ на офіційній зустрічі: стильні фото

Дружина Дональда Трампа під час кожної його офіційної зустрічі складає йому компанію, як це й належить першій леді США. Так, напередодні, 16 вересня, Меланія Трамп здійснила черговий вихід, який точно взяли до уваги дружини запрошених гостей.

Меланія Трамп часто демонструє ідеальні буденні "луки", в яких подорожує містами США та іншими країнами, однак неможливо заперечити той факт, що елегантність личить їй чи не найбільше.

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Напередодні у Білому домі відбувся вечір, організований на честь панамсько-американського бейсболіста Маріано Рівера. На заході 49-річна ікона стилю з'явилася у світлому total look, який мав вигляд строгого і неймовірно жіночного вбрання водночас.

На ній був стильний костюм молочного кольору від Christian Dior, який складався з трендових штанів широкого крою та піджака, який не обтискав фігуру. На кілька тонів темнішим, ніж вбрання топом місіс Трамп доповнила свій образ. Однак цілісності "лукові" першої леді США додало улюблене взуття – туфлі-човники на високих підборах, а також аксесуари з діамантами.



Меланія Трамп / Instagram / @alwaysmelania