Меланія Трамп засвітила образ в стилі Вікторії Бекхем: ефектні фото

Перша леді США днями здивувала своїх прихильників молодіжним і трендовим вбранням. Меланія Трамп постала перед публікою в образі, що нагадував улюблений стиль Вікторії Бекхем.

У неділю, 8 серпня, президентське подружжя США повернулось з кількаденної поїздки до Нью-Джерсі. Там Дональд та Меланія Трамп провели бажаний відпочинок з сином Берроном.

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Та не тільки сімейна ідилія, яку демонструвала пара, привернула увагу всіх світових ЗМІ. Перед камерами Меланія Трамп постала у досить незвичному образі. Перша леді обрала зелену спідницю від бренду Fendi та улюблені туфлі на підборах. Незвично для публіки Меланія доповнила свій образ звичайною білою футболкою, яка додала її вигляду сучасності.

Зазвичай Меланія Трамп надає перевагу скромним блузкам або ж сорочкам. Однак цього разу вона вирішила дещо змінити вподобання. У мережі одразу ж звернули увагу на цей модний експеримент першої леді, порівнявши її образ з іншою знаменитою модницею – Вікторією Бекхем. Дизайнер полюбляє комбінувати звичайні футболки з класичними штанами або ж спідницями, а її вигляд не втрачає від цього витонченості.