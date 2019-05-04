Меланія Трамп засвітила розкішний весняний образ: фото та відео

Перша леді США продовжує підкорювати світ ефектними публічними виходами. Днями Меланія Трамп супроводжувала главу Білого дому на запланованому офіційному заході, де постала у стильному образі.

Щороку 2 травня у Білому домі відзначають Національний день молитви. За традиціями, які беруть свій початок ще у 1775 році, всі американці одночасно промовляють слова молитви за свою країну. При цьому президент та перша леді роблять це публічно, зачитуючи її перед десятками камер.

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Не порушили традицію Дональд та Меланія Трамп. Вони запросили журналістів, високопосадовців, священиків та їх рідних до Рожевого саду Білого дому, де й відбулось відзначення Національного дня молитви.

Чи не найбільшу увагу до себе привернула Меланія Трамп, яка постала перед камерами в елегантній зеленій сукні від Emilia Wickstead. Свою струнку талію представниця Білого дому підкреслила чорним поясом. туфлі із квітковим принтом завершили її приголомшливий весняний look.

Окрім молитви, Меланія та Дональд Трамп звернулись до американців із мотиваційною промовою. У кількахвилинному виступі перша леді США наголосила, що держава є однією з наймогутніших у світі.

Спільно із Дональдом Трамп я вітаю всіх вірян у Національний день молитви. Бог Благослови цю велику націю, де ми дорожимо свободою релігії,

– поділилась Меланія Трамп.