Меланія Трамп засвітила розкішний весняний образ: фото та відео

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Меланія Трамп
Меланія Трамп / Instagram / @alwaysmelania

Перша леді США продовжує підкорювати світ ефектними публічними виходами. Днями Меланія Трамп супроводжувала главу Білого дому на запланованому офіційному заході, де постала у стильному образі.

Щороку 2 травня у Білому домі відзначають Національний день молитви. За традиціями, які беруть свій початок ще у 1775 році, всі американці одночасно промовляють слова молитви за свою країну. При цьому президент та перша леді роблять це публічно, зачитуючи її перед десятками камер. 

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Не порушили традицію Дональд та Меланія Трамп. Вони запросили журналістів, високопосадовців, священиків та їх рідних до Рожевого саду Білого дому, де й відбулось відзначення Національного дня молитви. 

Чи не найбільшу увагу до себе привернула Меланія Трамп, яка постала перед камерами в елегантній зеленій сукні від Emilia Wickstead. Свою струнку талію представниця Білого дому підкреслила чорним поясом. туфлі із квітковим принтом завершили її приголомшливий весняний look. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений The White House (@whitehouse)

Окрім молитви, Меланія та Дональд Трамп звернулись до американців із мотиваційною промовою. У кількахвилинному виступі перша леді США наголосила, що держава є однією з наймогутніших у світі. 

Спільно із Дональдом Трамп я вітаю всіх вірян у Національний день молитви. Бог Благослови цю велику націю, де ми дорожимо свободою релігії,
– поділилась Меланія Трамп. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений The White House (@whitehouse)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Меланія Трамп
Джерело: LifeStyle 24
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