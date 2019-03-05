Меланія Трамп засвітила стильний look під час офіційного візиту: стильні фото

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Меланія Трамп
Меланія Трамп / Instagram / @melaniatrumpworld

Перша леді США відвідала місто Талса з офіційним візитом напередодні, 4 березня. Шанувальники Мелані Трамп звернули увагу на її стильний вихід і вдало поєднані кольори в образі.

З приходом весни Перша леді США почала активно займатися своїми прямими обов'язками. Так, напередодні, 4 березня, Меланія Трамп прибула з дводенним візитом в американський штат Оклахома, місто Талса. Для першої появи перед шанувальниками міста дружина Дональда Трампа обрала стильний образ, в якому поєднала лише два кольори.

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Її вибір припав на пальто тьмяного пурпурного кольору від Bottega Veneta, з-під якого виглядав яскраво жовтий светр від Ralph Lauren. Контрастне поєднання яскравих кольорів лише підкреслило смуглявість Першої леді США. Однак найбільшу увагу привернуло взуття Меланії Трамп. Вона взула туфлі-човники в жовту клітинку з пурпурною основою від Manolo Blahnik.

Меланія Трамп
Меланія Трамп / Instagram / @alwaysmelania

Метою візиту дружини президента США є привернення уваги до її соціальної кампанії Be Best. Цей проект спрямований на боротьбу зі знущаннями, булінг в мережі, а також на забезпечення допомоги підліткам, які стають жертвами в таких ситуаціях.

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Меланія Трамп
Джерело: LifeStyle 24
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