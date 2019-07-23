Меланія Трамп засвітила стильну сукню під час жалобного заходу: фото

3970 Читать новость на русском
Дональд і Меланія Трамп
Дональд і Меланія Трамп / Instagram / @flotus

Перша леді США Меланія Трамп полюбляє брати участь в офіційних та благодійних заходах, не уникаючи при цьому жалобних подій. Так, 22 липня вона супроводжувала главу Білого дому на вшануванні пам'яті судді Джона Пола Стівенса.

Скорботний захід відбувся у Верховному суді Вашингтона. Саме там пройшло вшанування пам'яті 99-річного Джона Пола Стівенса, який помер 16 липня.

Читайте також: У штанах з лампасами і чорній блузі: Меланія Трамп засвітила елегантний образ у Білому домі

Дональд і Меланія Трамп вирішили віддати шану служителю Феміди, засвітившись на жалобній події. Президентське подружжя не порушило етикету, відтак постало перед камерами у темному вбранні. Зокрема, перша леді Меланія обрала чорну сукню зі шкіряною вставкою, яка підкреслила її струнку фігуру, і улюблені туфлі-човники. А от Дональд Трамп надав перевагу темно-синьому костюму з білою сорочкою та блакитною краваткою.

Ми пам'ятаємо дивовижне життя і плідну роботу судді Джона Пола Стівенса. Ми з президентом віддали йому шану в Великому залі Верховного суду. Ми молимося за нього і висловлюємо співчуття його родині,
– поділилась Меланія Трамп. 

Меланія Трамп у чорній сукні
Меланія Трамп у чорній сукні / Instagram / @flotus

Дональд і Меланія Трамп на скорботному заході
Дональд і Меланія Трамп на скорботному заході / Instagram / @flotus

На цьому день президента і першої леді не завершився. Вже за кілька годин Дональд і Меланія Трамп з усмішками зустрічали прем'єр-міністра Пакистану Імрана Хана. Офіційна зустріч відбулась у знаменитому Овальному кабінеті Білого дому. Ймовірно, подружжя не мало змоги змінити вбрання, тому до високопосадовця Дональд і Меланія вийшли в таких же образах.

Дональд і Меланія Трамп у Білому домі
Дональд і Меланія Трамп у Білому домі / Instagram / @flotus

Меланія Трамп
Меланія Трамп на офіційній зустрічі / Instagram / @flotus

Розкішна Меланія Трамп
Розкішна Меланія Трамп / Instagram / @flotus

blog_ava
Кандидати на посади міністрів та силовиків: прогнози і заяви
сьогодні
13422
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Дональд Трамп Меланія Трамп
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
В купальнику з пітоновим принтом: Леся Нікітюк повторила образ К'яри Ферраньї
сьогодні 20:03 В купальнику з пітоновим принтом: Леся Нікітюк повторила образ К'яри Ферраньї
1239
Дешевий недешевий Париж: що поїсти, куди піти і як правильно зекономити
сьогодні 13:59 Дешевий недешевий Париж: що поїсти, куди піти і як правильно зекономити
240
"Анна": вбивча супермодель у стилі Люка Бессона
сьогодні 12:26 "Анна": вбивча супермодель у стилі Люка Бессона
Юлія Ліпенцева 1161
Оскар де ла Рента: шлях модельєра до створення власного бренду і неповторного стилю
22 липня 20:20 Оскар де ла Рента: шлях модельєра до створення власного бренду і неповторного стилю
241
Наталка Карпа: "В музику мене привів тато"
22 липня 19:38 Наталка Карпа: "В музику мене привів тато"
763
Новини
Більше новин
Залиште відгук