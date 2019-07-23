Меланія Трамп засвітила стильну сукню під час жалобного заходу: фото

Перша леді США Меланія Трамп полюбляє брати участь в офіційних та благодійних заходах, не уникаючи при цьому жалобних подій. Так, 22 липня вона супроводжувала главу Білого дому на вшануванні пам'яті судді Джона Пола Стівенса.

Скорботний захід відбувся у Верховному суді Вашингтона. Саме там пройшло вшанування пам'яті 99-річного Джона Пола Стівенса, який помер 16 липня.

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Дональд і Меланія Трамп вирішили віддати шану служителю Феміди, засвітившись на жалобній події. Президентське подружжя не порушило етикету, відтак постало перед камерами у темному вбранні. Зокрема, перша леді Меланія обрала чорну сукню зі шкіряною вставкою, яка підкреслила її струнку фігуру, і улюблені туфлі-човники. А от Дональд Трамп надав перевагу темно-синьому костюму з білою сорочкою та блакитною краваткою.

Ми пам'ятаємо дивовижне життя і плідну роботу судді Джона Пола Стівенса. Ми з президентом віддали йому шану в Великому залі Верховного суду. Ми молимося за нього і висловлюємо співчуття його родині,

– поділилась Меланія Трамп.



Меланія Трамп у чорній сукні / Instagram / @flotus



Дональд і Меланія Трамп на скорботному заході / Instagram / @flotus

На цьому день президента і першої леді не завершився. Вже за кілька годин Дональд і Меланія Трамп з усмішками зустрічали прем'єр-міністра Пакистану Імрана Хана. Офіційна зустріч відбулась у знаменитому Овальному кабінеті Білого дому. Ймовірно, подружжя не мало змоги змінити вбрання, тому до високопосадовця Дональд і Меланія вийшли в таких же образах.



Дональд і Меланія Трамп у Білому домі / Instagram / @flotus



Меланія Трамп на офіційній зустрічі / Instagram / @flotus