Меланія Трамп здійснила перший публічний вихід у поїздці до Японії: приголомшливі фото

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Меланія Трамп в Японії
Меланія Трамп в Японії / www.gettyimages.com

Дональд Трамп зі своєю чарівною дружиною Меланією вирушив у заплановану поїздку до Японії. Там президентське подружжя вже встигло взяти участь у низці заходів, зокрема, перша леді США відвідала Digital Art Museum.

Після того, як президент і перша леді США вшанували пам'ять загиблих військових на Арлінгтонському національному кладовищі, пара вирушила у заплановану поїздку до Японії. Перед журналістами Меланія Трамп постала у розкішній світлій сукні з яскравим принтом у вигляді листівок. Саме в такому образі перша леді США постала перед японськими високопосадовцями у перший день візиту. 

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Вже вдень, 26 травня, Дональд Трамп провів офіційні зустрічі з представниками влади Японії. Розважати першу леді Меланію взялась дружина прем'єр-міністра Акі Абе. Обидві впливові жінки вже добре знайомі, адже вкінці квітня 2019 року президентське подружжя США зустрічало японську делегацію у Білому домі. 

Для Меланії Трамп Акі Абе підготувала незвичний сюрприз: американку вона запросила до Digital Art Museum. Ефектні постановки і традиції Японії вразили першу леді США. Окрім цього, вона мала змогу познайомитись із місцевими школярами, з яким створила яскраві малюнки. 

Водночас світові ЗМІ звернули увагу на стиль дружини президента. Для світського виходу вона вирішила не вбирати одну зі своїх розкішних суконь, надавши перевагу темному штанному костюму. Як і завжди, Меланія Трамп підкреслила свою талію поясом. А от Акі Абе на зустріч зі знаною модницею вбрала синю сукню з колами. Виглядали обидві красуні приголомшливо. 

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Меланія Трамп Японія
Джерело: LifeStyle 24
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