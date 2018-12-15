Меланія Трамп змінила колір волосся: мережа вибухнула жартами і порівняла її з Дональдом

Перша леді США Меланія Трамп останні роки рідко експерементує із зовнішнім виглядом і виходить у світ найчастіше зі своєю традиційною укладкою. Однак останнього разу дружина Дональда Трампа з'явилася на публіці з новим кольором волосся, який швидко перетворився на мем в соціальних мережах.

Про це повідомляє видання USA Today.

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Під час інтерв'ю з ведучим Fox News Шоном Хенніті глядачі помітили, що волосся Меланії Трамп має інший відтінок. Після цього соціальна мережа Twitter вибухнула жартами про зміну іміджу першої леді США.

Реакція користувачів Twitter на новий колір волосся Меланії Трамп:

"Меланія переплутала свою фарбу для волосся з Дональдовою", – пишуть Інтернет-юзери.

I think Melania mixed up her hair dye with Donald. pic.twitter.com/tpHspZ60p5 — Brynt (@JohnBrynt) 13 декабря 2018 г.

Дехто навіть порівняв Меланію з мамою Стіфлера з "Американського пирога".

Також їй приміряли зачіску Дональда Трампа.

У мережі ще й пригадали скандал Дональда Трампа з порноакторкою Стормі Деніелс і припустили: якщо президенту подобаються блондинки, то Меланія у такий спосіб хотіла догодити йому.

Melania's new hair color reminds me of someone.... pic.twitter.com/kFLOLjb67l — Sebastian (@sebulia1) 13 декабря 2018 г.

"Хто ця людина? Вона не схожа на справжню Меланію і справа не лише у кольорі волосся. Її обличчя виглядає молодшим", – дивуються у мережі.

Who is this person? She doesn’t quite look like the original Melania, and it’s not just hair color. This face structure is younger. — Andra Dare (@andradare) 13 декабря 2018 г.

"Меланія починає маскуватися з цим кольором волосся або намагається виглядати як Іванка?" – пишуть користувачі у Twitter.