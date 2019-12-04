Меланія Трамп зустрілась з Єлизаветою ІІ: що одягнула перша леді

Перша леді США Меланія Трамп полюбляє дивувати громадськість яскравими та стильними образами. Відвідини Букінгемського палацу та зустріч з Її Величністю не стали винятком: модниця постала у бездоганному брендовому вбранні.

Як відомо, у вівторок, 3 грудня, у Лондоні офіційно відкрився саміт НАТО. Політичну подію присвятили 70-річчю з дня створення альянсу. Такий захід не пропустило президентське подружжя США: напередодні урочистої церемонії відкриття саміту Дональд та Меланія Трамп засвітились в одному з аеропортів Великої Британії.

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Не оминуло президентське подружжя і запрошення від королеви Єлизавети ІІ. Її Величність влаштувала розкішний прийом, на який запросила всіх світових лідерів, які приїхали на саміт.

Для такого особливого виходу Меланія Трамп та її стилісти підготували ефектний образ. Перша леді США прийшла до Букінгемського палацу у розкішному жовтому кейпі від Valentino. До образу вона підібрала рожеву сукню з рукавами, яка гармонійно пасувала до яскравого вбрання. Неповторний look Меланія Трамп завершила туфлями на підборах, підібраними під колір сукні, хвилястим волоссям і ідеальним макіяжем..



Розкішний образ Меланії Трамп / Getty Images

Цікаво, що спершу президентське подружжя навідалось до маєтку принца Чарльза та герцогині Камілли. Там Дональд і Меланія зробили офіційні фото, а високопосадовці обговорили важливі політичні питання. А от вже після зустрічі президент і перша леді відправились на прийом Її Величності.

Щодо вбрання королівських модниць, то герцогиня Корнуольська також вирішила обрати яскраву сукню. Перед камерами вона постала у червоному одязі, який доповнила чорним піджаком. А от Єлизавета ІІ, яка полюбляє різнокольорові речі, цього разу надала перевагу зеленому костюму з розлинним принтом.



Дональд і Меланія Трамп у Лондоні / Getty Images



Меланія Трамп на прийомі Єлизавети ІІ / Getty Images