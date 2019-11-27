Меланію Трамп непривітно зустріла молодь Балтимора: реакція першої леді

Перша леді США Меланія Трамп здійснила чергову офіційну поїздку. Цього разу представниця Білого дому завітала до Балтимора, де виступила на молодіжному саміті. Однак поява першої леді не викликала захват в учасників заходу, а відповідь Меланії Трамп не забарилась.

Як молодь відреагувала на виступ Меланії Трамп

Здебільшого, поява представників Білого дому викликає захват в американців. Все тому, що зустріч з високопосадовцями – це можливість донести свої думки щодо реформ та змінити умови своєї праці. Однак остання поїздка Меланії Трамп у Балтимор відзначилась фіаско.

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Перша леді постала на молодіжному саміті в Університеті Меріленду у стильному коричневому пальті та чоботах на підборах. Та як тільки Меланія Трамп вийшла на сцену для виголошення доповіді, почула у відповідь несхвальний шум залу. Спершу вона вирішила не зважати і продовжила свій виступ про опіоїдну кризу, а згодом дипломатично звернулась до учасників заходу. Однак жодні ораторські вправи першої леді не покращили настрій у залі, тому, швидко завершивши виступ, вона покинула сцену.

Причиною такої недоброзичливості у публіки стала критика щодо політики Дональда Трампа. Тому першу леді, яка приїхала презентувати свої досягнення в боротьбі з опіоїдною кризою, сприйняли досить вороже.

Дивіться фрагмент виступу Меланії Трамп у Балтиморі: відео

Реакція Меланії Трамп на інцидент

Після повернення до Білого дому перша леді вирішила не замовчувати інцидент, про який заговорив весь світ. На інстаграм-сторінці Меланія Трамп показала ефектні фото із заходу та прокоментувала те, що трапилось.

Ми живемо у демократичній країні, і кожен має право на свою думку. Але факт в тому, що в нашій державі є серйозна криза, і я, як і раніше, дотримуюся ідеї, що потрібно інформувати дітей про небезпеки і смертельні наслідки зловживання наркотиками,

– зазначила вона.

Водночас інцидент не повпливав на робочий графік Меланії Трамп. Одразу після провальної зустрічі з молоддю перша леді взяла участь у традиційній церемонії помилування індички. На заході вона супроводжувала свого чоловіка Дональда Трампа, та постала у тому ж розкішному образі, що і на молодіжному саміті.