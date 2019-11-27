Меланію Трамп непривітно зустріла молодь Балтимора: реакція першої леді

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Меланія Трамп потрапила в інцидент / www.gettyimages.com

Перша леді США Меланія Трамп здійснила чергову офіційну поїздку. Цього разу представниця Білого дому завітала до Балтимора, де виступила на молодіжному саміті. Однак поява першої леді не викликала захват в учасників заходу, а відповідь Меланії Трамп не забарилась.

Як молодь відреагувала на виступ Меланії Трамп 

Здебільшого, поява представників Білого дому викликає захват в американців. Все тому, що зустріч з високопосадовцями – це можливість донести свої думки щодо реформ та змінити умови своєї праці. Однак остання поїздка Меланії Трамп у Балтимор відзначилась фіаско. 

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Перша леді постала на молодіжному саміті в Університеті Меріленду у стильному коричневому пальті та чоботах на підборах. Та як тільки Меланія Трамп вийшла на сцену для виголошення доповіді, почула у відповідь несхвальний шум залу. Спершу вона вирішила не зважати і продовжила свій виступ про опіоїдну кризу, а згодом дипломатично звернулась до учасників заходу. Однак жодні ораторські вправи першої леді не покращили настрій у залі, тому, швидко завершивши виступ, вона покинула сцену. 

Причиною такої недоброзичливості у публіки стала критика щодо політики Дональда Трампа. Тому першу леді, яка приїхала презентувати свої досягнення в боротьбі з опіоїдною кризою, сприйняли досить вороже. 

Дивіться фрагмент виступу Меланії Трамп у Балтиморі: відео

Реакція Меланії Трамп на інцидент

Після повернення до Білого дому перша леді вирішила не замовчувати інцидент, про який заговорив весь світ. На інстаграм-сторінці Меланія Трамп показала ефектні фото із заходу та прокоментувала те, що трапилось. 

Ми живемо у демократичній країні, і кожен має право на свою думку. Але факт в тому, що в нашій державі є серйозна криза, і я, як і раніше, дотримуюся ідеї, що потрібно інформувати дітей про небезпеки і смертельні наслідки зловживання наркотиками,
– зазначила вона.

Водночас інцидент не повпливав на робочий графік Меланії Трамп. Одразу після провальної зустрічі з молоддю перша леді взяла участь у традиційній церемонії помилування індички. На заході вона супроводжувала свого чоловіка Дональда Трампа, та постала у тому ж розкішному образі, що і на молодіжному саміті. 

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Меланія Трамп Новини США Новини LifeStyle
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