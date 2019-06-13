Мелодійний і теплий: знайшли перший запис з імовірним голосом Фріди Кало – аудіо

У Мексиці почали почали оцифровувати архіви радіопередачі El Bachiller. Фахівці Національної звукової бібліотеки країни стверджують, що серед них є запис із голосом знаменитої художниці Фріди Кало.

Програма виходила у 50-х роках минулого століття. В одному з епізодів жіночий голос читає уривок з есе "Портрет Дієго". Вважають, що його записали 1953 або 1954 році – незадовго до смерті Кало, пише The Guardian.

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"Він величезна, неосяжна дитина, з доброзичливим обличчям і сумним поглядом. Його темні, надзвичайно розумні і великі очі рідко фокусуються на чомусь одному. Вони майже випадають з очних ямок через набряклі повіки – як у жаби. Вони дозволяють йому охоплювати поглядом більше, як якщо б вони були створені спеціально для художника широких просторів", – читає голос, який ймовірно належить художниці.

Цікаво, що фотографка Жизель Фройнд, яка особисто було знайома з Кало, називала її голос мелодійним і теплим.

В архіві згаданої передачі є ще 1300 записів, які поки не оцифрували. Припускають, що там може бути ще один запис голосу Кало.

У Міністерстві культури Мексики зазначили, що нині працюють над документальним підтвердженням автентичності записів.