Мелодрами чи бойовики: які фільми обирають українці – результати опитування

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Результати опитування: які жанри фільмів обирають українці
Результати опитування: які жанри фільмів обирають українці / life.pravda.com.ua

В Україні відбулось чимало гучних кінопрем'єр, які відзначились аншлагами. Однак які ж фільми найчастіше обирають вітчизняні кіномани – це питання досі залишалось без відповіді. Днями соціологічна група "Рейтинг" провела опитування серед українців різного віку і статі та опублікувала цікаві дані щодо їхніх уподобань.

Як повідомляється на офіційному сайті "Рейтингу", рецензентами стали 2000 людей, віком від 18 років. Тільки 4% з них зізнались, що не люблять дивитись фільми, тому не мають улюблених жанрів. А от думка інших учасників соцопитування розділилась. 

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Першість у рейтингу зайняли комедії. Саме цей жанр фільмів залюбки переглядають 37% опитаних українців. Трішки меншою популярністю користуються історичні фільми (31%), мелодрами (28%), документальні фільми (18%) та пригодницькі (15%). Попри неймовірний успіх у прокаті кінострічок, знятих за коміксами Marvel і DC, фентезі і бойовики обрали 13 та 14% рецензентів. 

Окрім цього, експерти виявили, що жінки найчастіше обирають мелодрами і комедії, а чоловіки – історичні фільми. Також представникам чоловічої статі в п'ять разів більше, ніж жінкам подобаються бойовики, історичні, документальні та фантастичні фільми.

Які фільми обирають українці: результати опитування
Які фільми обирають українці: результати опитування / Фото: "Рейтинг"

Такі дані порівняли із показниками 2009 року. Виявилось, що кількість людей, які вважають комедії улюбленим жанром кіно, суттєво зменшилась – з 45% до 37%. Водночас суттєво збільшилось любителів історичних та документальних фільмів. 

Смаки українців щодо фільмів дещо відрізняються і за освітою. Так, чим вищий рівень освіти, тим більше люди полюблять історичні, документальні фільми та фантастику. Водночас людей із середньою освітою більше інших цікавлять бойовики та мелодрами.

 

 

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Теги: Новини України LifeStyle Кіно Рейтинги
Джерело: LifeStyle 24
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