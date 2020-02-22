MELOVIN вперше став хрещеним батьком: зворушливе відео

Відомий український виконавець, представник України на Євробаченні-2018 MELOVIN не перестає дивувати свою армію прихильників. Сьогодні, 22 лютого, він вперше став хрещеним батьком. Цією радісною новиною артист поділився з фанами.

Улюбленець мільйонів, епатажний та харизматичний MELOVIN підкорив не лише вітчизняну сцену, а й серця глядачів у різних куточках світу. Артист вкотре зачарував прихильників, опублікувавши зрорушливий ролик на своїй інстаграм-сторінці. Знаменитість розповів, що вперше став хрещеним батьком.

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На відео співак тримає маленького похресника на руках, йдучи під звук церковних дзвонів. Знаменитий виконавець одягнений в чорний лук, який складається з штанів, кофти та куртки. Акцент у його образі зроблений на великі чорні окуляри. На малюкові бачимо милу шапочку та комбінезон із зірочками. MELOVIN та його похресник Леонід мило усміхаються в камеру.

Сьогодні 22 лютого 2020 року! День усвідомлення та щастя! Я став хрещеним татом! Мій маленький принц! Леонід Ілліч! Рости здоровим і не бійся мріяти! Я буду завжди поруч!

– написав в публікації артист.