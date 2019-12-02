MELOVIN готується до грандіозного концерту у Львові: чого очікувати від виступу

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MELOVIN виступить у Львівській опері: дата і деталі концерту / Instagram / @melovin_official

Український співак MELOVIN (справжнє ім'я – Костянтин Бочаров) планує виступити у Львові. Особливий концерт пройде в Оперному театрі 17 грудня та стане однією з найгучніших світських подій міста.

Наприкінці року чимало артистів роблять своєрідний підсумок своєї роботи. До них приєднався і талановитий вокаліст MELOVIN, який готує для прихильників особливий концерт. 

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Згідно з анонсом, MELOVIN виконає пісні у супроводі симфонічного оркестру. Це своєрідний дебют артиста, адже раніше він не влаштовував подібних шоу. До унікального виступу співак запросив 30 музикантів з акустичними інструментами.

Окрім цього, на прихильників творчості Костянтина Бочарова, яких давно називають "меловінаторами", очікує презентація довгоочікуваного альбому Octupus. Тому концерт стане ексклюзивною прем'єрою нової платівки, якій вже пророкують популярність. 

Це буде незабутній виступ і ексклюзивна презентація нової платівки. Кінець року – час підсумків і MELOVIN готовий поставити величезний знак оклику своїм виступом у Львові...  Цього вечора вокальні та музичні партії артиста будуть переплітатися з мелодійністю та величним звучанням симфонічних інструментів, які залунають у стінах Львівської опери ще більш урочисто,
– анонсують організатори події. 

Меломани зможуть почути не тільки нові пісні MELOVIN, але і його знані хіти. Зокрема, артист заспіває композиції "Ти", "З тобою, зі мною і годі" та "Не одинокая". Під акомпанемент симфонічного оркестру зазвучать і англомовні треки That’s your role, Unbroken і Play this life. 

Відомо, що вартість квитків на концерт MELOVIN становить від 470 до 1555 гривень. Замовити їх можна тут

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MÉLOVIN (@melovin_official)

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Музика MELOVIN Анонс Новини Львова
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