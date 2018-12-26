MELOVIN показав своїх батьків у новорічній пісні: чуттєве відео
Перед Новим роком MELOVIN зробив несподіваний сюрприз для своїх прихильників. Артист записав чуттєву україномовну пісню "Чудова мить".
Після участі в міжнародному конкурсі "Євробачення 2018" MELOVIN отримав чималу популярність як в Україні, так і за її межами. Відтак на католицьке Різдво артист презентував чуттєву пісню, яка вже встигла заворожити мережу.
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У пісні "Чудова мить" MELOVIN по-особливому розповів про свою сім'ю та їх новорічні традиції. Згідно зі словами композиції, свята в родині артиста проходять "із татовим вином", а "стіл святковий наче сяє маминим теплом". Окрім цього, популярний співак чи не вперше показав своїх рідних – їхнє фото прикрасило аудіозапис пісні.
Слухайте нову пісню MELOVIN "Чудова мить" (аудіо):
MELOVIN – "Чудова мить": текст новорічної пісні
Яка чудова мить, ця новорічна ніч.
Я так колись хотів її зустріти пліч-о-пліч з тобою.
Коли горять вогні навколо,
Ялинка, як ліхтар,
Злітається добро,
І кожна мить цієї ночі з татовим вином.
Всі поруч: ти і я, і цілий світ.
Приспів:
Новий рік прийде
І сумніви зітре, любов нам принесе.
Ти знай, ми йдемо в Новий рік,
Щоб бути щасливішими – я і ти.
Погане забувай, і віри не втрачай в себе,
Ти віри не втрачай в себе
Яка чудова мить, ця новорічна ніч.
Я так колись хотів її зустріти, де
сімейне коло,
І феєрверків цвіт навколо.
Згадаємо усе, що буде і було.
І стіл святковий ніби сяє маминим теплом,
Удома ти і я, і цілий світ.