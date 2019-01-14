MELOVIN презентував чуттєвий кліп на пісню "З тобою, зі мною, і годі": відео

Український співак MELOVIN не припиняє дивувати своїх прихильників. Артист випустив новий кліп на пісню "З тобою, зі мною, і годі", яка вже почала підкорювати мережу.

Режисером чуттєвого ролика був Юрій Катинський. За його задумом, ролик покаже історію людини, яка зневірилась у пошуках кохання через невдалий досвід. Самі ж зйомки символічно проходили на Київському водосховищі, відтак MELOVIN довелось боротись з холодом.

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"Щоб показати ту сильну мерзлоту всередині мене після невдалих спроб знайти кохання, ми з режисером Юрою Катинським перенеслися в холодну зиму. Сильний холод допоміг мені краще передати глядачеві емоції від пісні, яку мені часом важко навіть виконувати на концертах. "З тобою, зі мною, і годі" – про внутрішній холод, про ту депресію, яка з'являється найчастіше, коли зникають фарби в житті людини", – розповів MELOVIN.

За словами Юрія Катинського, барви у життя нам завжди повертають близькі. Тому кліп "З тобою, зі мною, і годі" стане своєрідним нагадуванням про цінних тих людей, які завжди поряд.

Новий кліп MELOVIN – "З тобою, зі мною, і годі": дивіться відео