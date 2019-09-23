MELOVIN став номінантом рейтингу найкрасивіших людей світу

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MELOVIN може увійти до рейтингу найкрасивіших людей світу
MELOVIN може увійти до рейтингу найкрасивіших людей світу / Facebook / @bighousemelovin

Знаменитий співак MELOVIN (справжнє ім'я – Костянтин Бочаров) опинився у списку номінантів популярного рейтингу TC Candler. Артист претендує на звання найкрасивішого чоловіка світу.

Відповідну інформацію розмістили на офіційній сторінці Інтернет-видання. MELOVIN вже вдруге опиняється у популярному списку номінантів та претендує на місце у 100 найкрасивіших людей світу. Окрім цього, він став єдиним українцем, хто фігурує серед номінантів TC Candler.

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Згідно з офіційними даними, за перемогу позмагаються знамениті голлівудські красені, зокрема, Роберт Паттінсон, Маріо Касас, Кіт Гарінгтон, Кріс Еванс, Меттью Бомер, Джеймі Дорнан, Деніел Редкліфф, Джейсон Мамоа та інші. 

Що відомо про TC Candler?Щороку Інтернет-видання TC Candler складає рейтинг найкрасивіших людей світу. Це альтернативний проєкт, створений на противагу знаменитим виданням, який показує реальні вподобання людей. Список номінантів складатимуть на основі голосування підписників у мережі. Після цього 20 незалежних експертів з різних куточків світу беруть участь в голосуванні та будують рейтингову таблицю.

Наприкінці року автори популярного проєкту оприлюднюють рейтинг на ютуб-каналі, за яким стежать понад пів мільйона людей. Церемонії нагородження переможців, як такої, не існує, оскільки TC Candler не має фінансової підтримки меценатів.

У 2018 році найкрасивішим чоловіком назвали актора з "Гри престолів" Джейсона Мамоа, а найефектнішою жінкою стала модель Тілан Блондо.

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Теги: Новини України LifeStyle MELOVIN Рейтинги
Джерело: LifeStyle 24
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