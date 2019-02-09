MELOVIN зірвав овації на Нацвідборі до Євробачення-2019: ефектне відео виступу

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Нацвідбір до Євробачення-2019: виступ
Нацвідбір до Євробачення-2019: виступ / Instagram / @melovin_official

Популярний співак MELOVIN, який у 2018 році представляв Україну на міжнародному шоу Євробачення, став запрошеною зіркою першого ефіру Національного відбору. Під час шоу артист презентував свою нову пісню "З тобою, зі мною, і годі".

Співак MELOVIN вкотре зірвав овації у залі Нацвідбору Євробачення-2019. Перед виступом артист зізнався, що його кар'єра різко пішла вверх, а виступи збирають не одну тисячу прихильників. Однак повертатись після участі на Євробаченні йому було лячно. 

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Відповідальність скажена. Я боявся хейтерів, що більше не буду займатись музикою. Побачив людей, там багато фанатів, які просто аплодували. Я зрозумів, що мене тут чекають,
– зізнався MELOVIN.

На Нацвідборі співак презентував свою нову пісню "З тобою, зі мною, і годі". MELOVIN розповів, що ця композиція про близьких людей, які не покидають у важкі моменти. 

Нацвідбір до Євробачення-2019: виступ MELOVIN – дивіться відео

 

 

MELOVIN тріумфував на Національному відборі Євробачення. Тоді артист відзначився не тільки яскравим виступом та приголомшливим вокалом, але й армією прихильниць, які навіть вдались до погроз зірковим суддям. Після виступу у португальському Лісабоні MELOVIN зайняв 17 місце.

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Теги: Новини України LifeStyle Музика Євробачення 2019 MELOVIN
Джерело: 24 Канал
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