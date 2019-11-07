MELOVIN зізнався, що кілька років тому його пограбували друзі

Український співак MELOVIN (справжнє ім'я – Костянтин Бочаров) приголомшив прихильників заявою. Артист зізнався, що кілька років тому його пограбували друзі, яких він впустив до свого помешкання.

Про це вокаліст відверто розповів у програмі "Зірковий шлях", відповідаючи на питання, чому йому складно довіряти людям. MELOVIN зізнався, що на піку популярності він "впустив у своє життя дуже багато людей". Однак тоді довірливість артиста обернулась для нього неприємністю.

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За словами MELOVIN, він влаштував вечірку у власному помешканні, на яку запросив друзів. Однак згодом виявилось, що вони вирішили збагатитись і вкрали прикраси співака.

"Я ніколи нікому не розповідав: коли тільки пішла така хвиля популярності і слави, я дуже багато людей впустив у своє життя. І дійшло до того, що я запросив у свою квартиру друзів, зробив таку вечірку, а у мене винесли речі: срібні персні, прикраси, ланцюжок, які мені прихильники подарували – все це винесли", – пригадав MELOVIN.

Окрім цього, псевдодрузі залишили співаку "подарунок" у ліжку. Вони підклали MELOVIN велику відкриту шпильку біля подушки. Тільки вранці артист побачив неприємний сюрприз та зізнався, що все могло закінчитись летально.

Я прокидаюся вранці, а в мене біля подушки велика-велика відкрита шпилька біля шиї. І я сам. Можливо, хтось хотів, щоб я якось шию зачепив, я не знаю,

– розповів він.

Що відомо про MELOVIN?Це популярний артист родом із Одеси. Щоб досягнути популярності MELOVIN був учасником низки вокальних проєктів. Зокрема, Костянтин Бочаров кілька разів виступав на "Караоке на Майдані", де виконував відомі хіти та власні композиції. Окрім цього, артист підкорював суддів шоу "Х-Фактор" у 2015 році.



Справжній успіх MELOVIN отримав завдяки Євробаченню-2018. У Лісабоні співак презентував свій ритмічний трек "Under The Ladder", з яким посів 17 місце. І хоч вибороти перемогу йому не вдалось, в Україні одесита зустріли як тріумфатора. Після невеликої творчої паузи MELOVIN активно займається вокальною кар'єрою, записує нові пісні та організовує концерти за кордоном.