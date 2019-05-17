Померла кішка-мем Grumpy Cat: що відомо про зірку інтернету

Кішка на прізвисько Соус Тардар (Tardar Sauce), яка стала улюбленицею у мережі і популярним мемом Grumpy Cat ("Похмура кішка"), померла у віці семи років у вівторок, 14 травня.

Господарі тварини повідомили про їхню втрату на офіційній сторінці кішки в Instagram. У повідомленні йдеться, що кішка раніше перенесла інфекцію сечовивідних шляхів і не змогла повністю одужати.

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У підписі "сім'я" Grumpy Cat наголосили, що кішка "допомогла мільйонам людей по всьому світу посміхатися, навіть у найважчі часи".

"Вона спокійно померла вдома на руках у своєї господині Табати вранці у вівторок, 14 травня", – додали господарі.

Як кішка стала мемом?

Кішка стала героїнею багатьох культових мемів у мережі через те, що її морда має похмурий вигляд, ніби у неї сумний настрій. Спершу у 2012 році Соус Тардар з'явилася на Reddit, а потім набрала мільйони підписників у соціальних мережах. Господиня домашнього улюбленця Табата Бандесен заробила на популярності тварини близько 100 мільйонів доларів (з 2012 по 2014 рік).

Яка порода "похмурої" кішки?

Найімовірніше, що порода кішки Grumpy Cat – сноу-шу (метис сіамської і американської короткошерстої кішок). За характером такі коти є дуже товариськими, доброзичливими і вимагають до себе уваги. Однак, за словами власниці, Соус Тардар має деякі мутації, відтак відрізняється зовнішністю від звичайних котів.

У 2013 році Grumpy Сat отримала нагороду "Мем року" на щорічній інтернет-премії Webby Awards.