Мемуари режисера Вуді Аллена відмовляються публікувати: відома причина

Один з найвідоміших кінорежисерів сучасності Вуді Аллен ніяк не може видати свої мемуари. Днями представники американського видавництва Hachette офіційно заявили, що повернуть легенді Голлівуду права на публікування.

Як повідомляє The Guardian, рішення видавцю давалось нелегко, адже книга вже привернула увагу всього світу, а на мемуари Вуді Аллена очікували чи не всі західні журналісти. У книзі режисер міг не тільки розповісти про своє приватне життя, але й прокоментувати скандальні звинувачення всиновленої доньки про зґвалтування та домагання. Однак саме секс-скандал за участю 84-річного Вуді Аллена і став причиною для критики видавництва Hachette. Щоб не втратити репутацію, видавці відмовились від успішних мемуарів.

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Видавництво Hachette Book Group вирішило, що не опублікує мемуари Вуді Аллена, презентація яких була запланована на квітень 2020 року. Ми повернемо всі права на рукописи автору. Рішення про скасування публікації книги режисера було дуже складним,

– заявили представники Hachette.

Відомо, що на рішення видавництва повпливала публічна заява 32-річного журналіста Ронана Ферроу. Цікаво, що він є всиновленим сином Вуді Аллена та працює на Hachette. У заяві він наголосив, що мемуари зіркового батька не повинні повпливати на хід розслідування щодо насилля у його сім'ї. Слова Ронана Ферроу підтримав і рух #MeToo, який засипав критикою видавців за спробу очистити ім'я Вуді Аллена та публічно представити його історію. Відтак Hachette прийняв рішення відмовити Вуді Аллену в публікації мемуарів.

"Ми дуже серйозно ставимося до співпраці з авторами, і не відмовляємось від книг. Ми видали і продовжуватимемо видавати багато інших книг, які мають викликати суперечні думки. Як видавці, ми щодня дбаємо, щоб люди могли почути різні голоси та суперечливі точки зору… Упродовж останніх кількох днів керівництво вело розмови з нашими працівниками. Послухавши різні думки, ми зробили висновок, що публікація буде недоцільною для Hachette", – додали представники видавництва.

Як відомо, ситуація в сім'ї Вуді Аллена є досить хиткою. Всиновлена донька режисера Ділан заявила, що в 1992 році вона стала жертвою сексуального насилля. Сам Вуді Аллен спростовує ці заяви нащадка, переконуючи громадськість, що не ґвалтував дівчинку. Інші діти режисера наголошують, що Ділан завжди робила психологічний тиск на зіркових батьків, зокрема, маму Мію Ферроу. Син режисера Мозес публічно звинуватив сестру у брехні. На захист батька стала і інша його всиновлена донька Сун-І Превін.

"Те, що трапилося з Вуді – несправедливо. Міа скористалася рухом #MeToo і виставила Ділан жертвою. І нове покоління чує про це, хоча цього не повинно відбуватися", – додала вона.