Мене будуть висміювати і закидати камінням, – Меган Фокс про депресію, материнство та сексизм
Голлівудська акторка Меган Фокс відверто розповіла про важкі стосунки з громадськістю та журналістами, які були у неї близько 10 років тому, коли вийшла стрічка "Тіло Дженніфер".
Меган Фокс зізналася в інтерв'ю виданню ET Magazine, що тоді вона пережила справжній психологічний зрив.
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Я просто не хотіла нічого робити: не хотіла з'являтися на публіці, зніматися для журналів, виходити на червону доріжку. Мене переслідували страх і впевненість в тому, що мене будуть висміювати, кричати на мене і закидати камінням,
– згадала акторка.
Актриса не приховує того, що вона почала змінюватися після народження дітей. До слова, Меган живе у шлюбі з 2010 року з Брайаном Остіном Гріном. Подружжя виховує синів: шестирічного Ноа, п'ятирічного Боді і трирічного Джорні. Знаменитість також обурена тим, що акторок з дітьми менше поважають в професії, нібито материнство стає перешкодою для роботи.
"Вагітність стала для мене справжнім проривом. Моя свідомість змінилася, розум прояснився, здавалося, що я бачу світ з висоти пташиного польоту. Потім у мене з'явилася ще одна дитина, а потім третя. З кожною вагітністю я відчувала, що стаю кращою версією себе", – розповіла зірка.
Крім того, Меган Фокс додала, що завжди була частиною руху #MeToo ще до його створення. Однак її слова не сприймали всерйоз.
Зазвичай мені відповідали: "Ну що ж! Нам все одно, ти це заслужила". Всі тільки й говорили про те, як я одягаюся і виглядаю, і жартували з цього,
– зізналася знаменитість.
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