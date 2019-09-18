Мене будуть висміювати і закидати камінням, – Меган Фокс про депресію, материнство та сексизм

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Меган Фокс
Меган Фокс / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Меган Фокс відверто розповіла про важкі стосунки з громадськістю та журналістами, які були у неї близько 10 років тому, коли вийшла стрічка "Тіло Дженніфер".

Меган Фокс зізналася в інтерв'ю виданню ET Magazine, що тоді вона пережила справжній психологічний зрив.

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Я просто не хотіла нічого робити: не хотіла з'являтися на публіці, зніматися для журналів, виходити на червону доріжку. Мене переслідували страх і впевненість в тому, що мене будуть висміювати, кричати на мене і закидати камінням,
– згадала акторка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Megan Fox (@meganfox)

 

Актриса не приховує того, що вона почала змінюватися після народження дітей. До слова, Меган живе у шлюбі з 2010 року з Брайаном Остіном Гріном. Подружжя виховує синів: шестирічного Ноа, п'ятирічного Боді і трирічного Джорні. Знаменитість також обурена тим, що акторок з дітьми менше поважають в професії, нібито материнство стає перешкодою для роботи.

"Вагітність стала для мене справжнім проривом. Моя свідомість змінилася, розум прояснився, здавалося, що я бачу світ з висоти пташиного польоту. Потім у мене з'явилася ще одна дитина, а потім третя. З кожною вагітністю я відчувала, що стаю кращою версією себе", – розповіла зірка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Megan Fox (@meganfox)

 

Крім того, Меган Фокс додала, що завжди була частиною руху #MeToo ще до його створення. Однак її слова не сприймали всерйоз.

Зазвичай мені відповідали: "Ну що ж! Нам все одно, ти це заслужила". Всі тільки й говорили про те, як я одягаюся і виглядаю, і жартували з цього,
– зізналася знаменитість.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Megan Fox (@meganfox)

 

 

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Теги: LifeStyle Голлівуд Новини LifeStyle Меган Фокс Зіркові мами
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