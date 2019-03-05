Мене змусила передумати постійна боротьба, – TAYANNA знову пояснила відмову від Євробачення

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TAYANNA
TAYANNA / Instagram/ @tayanna_reshetnyak

Популярна українська співачка TAYANNA, яка мала намір брати участь в Нацвідборі на Євробачення-2019, зізналася, чому змінила рішення в останній момент і що її до цього спонукало.

Українська виконавиця, яка відмовилася від участі в Нацвідборі на Євробачення-2019, зізналася, кого в цій боротьбі вона не змогла побороти. В новому інтерв'ю для Elle TAYANNA також розповіла про різних жінок, які живуть у ній вдома і на роботі, і про те, як сильно довіряє своїй інтуїції.

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Коли в мене виникають проблеми, часто чую від чоловіків: "А, ти сильна, впораєшся". І вони навіть не пропонують свою допомогу. І деколи хочеться сісти й просто запитати: "Окей, а як це можна змінити? Як стати слабшою, щоби викликати емоцію й бажання допомогти?",
– зізналася TAYANNA.

Також вона додала, що їй, як жінці, іноді хочеться бути сильною, але іноді є бажання бути слабкою, тому що все повинно бути збалансованим. Однак зазначила, що вдома, поруч з сином, вона стає ніжною і м'якою, такою, якою її мало хто не знає.

На питання журналістки, чому вона вирішила відмовитися від участі в Нацвідборі і чи перестала вірити в свою перемогу, TAYANNA запевнила, що боротьбу вона завжди веде лише з собою.

Мене змусила передумати постійна боротьба … З самою собою,
– відповіла TAYANNA.

Після чого доповнила, що вона переконана в тому, що для всього є свій час. А відмовитися від участі співачці підказала інтуїція, до якої, як TAYANNA зазначила, вона часто прислухається.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений TAYANNA (@tayanna_reshetnyak)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Євробачення 2019 TAYANNA
Джерело: 24 Канал
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