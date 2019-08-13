"Мене звуть Долемайт": в мережі з'явився перший трейлер комедійного фільму з Едді Мерфі – відео

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Едді Мерфі в фільмі "Мене звуть Долемайт"
Едді Мерфі в фільмі "Мене звуть Долемайт" / IMDb

Комедійна драма "Мене звуть Долемайт" (Dolemite Is My Name) з улюбленим актором з 1980-х і сьогодення Едді Мерфі незабаром вийде на великий екран у всіх кінотеатрах світу. Про це свідчить перший опублікований трейлер фільму.

Представники стримінгового сервісу Netflix опублікували відеоролик на своєму YouTube-каналі.

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Трейлер до фільму "Мене звуть Долемайт" (Dolemite Is My Name) зібрав понад півмільйона переглядів менше, ніж за добу. Варто додати, що стрічка від Netflix присвячена легендарному Руді Рей Муру. Він – відомий комік, музикант, актор і продюсер. А також знаменитий своєю роллю у фільмі "Долемайт" 1975 року, у якому він зіграв головного персонажа, а також написав до стрічки саундтреки і більшу частину бюджету виділив зі своєї кишені.

Так, американську знаменитість у новому фільмі "Мене звуть Долемайт", режисером якого виступив Крейг Брюер, зіграє 58-річний Едді Мерфі. Він покаже історію життя легенди 1970-х років і кар'єрний ріст Руді Рей Мура у всіх галузях. Прем'єра стрічки в Україні запланована на осінь 2019 року.

Дивитися трейлер фільму "Мене звуть Долемайт": відео

 

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Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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