"Мене звуть Долемайт": в мережі з'явився перший трейлер комедійного фільму з Едді Мерфі – відео

Комедійна драма "Мене звуть Долемайт" (Dolemite Is My Name) з улюбленим актором з 1980-х і сьогодення Едді Мерфі незабаром вийде на великий екран у всіх кінотеатрах світу. Про це свідчить перший опублікований трейлер фільму.

Представники стримінгового сервісу Netflix опублікували відеоролик на своєму YouTube-каналі. Читайте також: Серіал "Корона": з'явився перший тизер з датою прем'єри Трейлер до фільму "Мене звуть Долемайт" (Dolemite Is My Name) зібрав понад півмільйона переглядів менше, ніж за добу. Варто додати, що стрічка від Netflix присвячена легендарному Руді Рей Муру. Він – відомий комік, музикант, актор і продюсер. А також знаменитий своєю роллю у фільмі "Долемайт" 1975 року, у якому він зіграв головного персонажа, а також написав до стрічки саундтреки і більшу частину бюджету виділив зі своєї кишені. Так, американську знаменитість у новому фільмі "Мене звуть Долемайт", режисером якого виступив Крейг Брюер, зіграє 58-річний Едді Мерфі. Він покаже історію життя легенди 1970-х років і кар'єрний ріст Руді Рей Мура у всіх галузях. Прем'єра стрічки в Україні запланована на осінь 2019 року. Дивитися трейлер фільму "Мене звуть Долемайт": відео