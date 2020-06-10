Співачка Оля Цибульська належить до числа тих знаменитостей, які впродовж кар'єри сміливо експериментували зі стилем. Зараз вона усвідомлює, що не всі спроби зміни іміджу були вдалими, проте її чоловік завжди підтримував її експерименти з зовнішністю й продовжував любити.

Відвертою подробицею сімейного життя Оля Цибульська поділилася в інстаграм-профілі. Зараз артистка – брюнетка з короткою стрижкою, проте за 13 років на сцені неодноразово змінювала імідж та вдавалася до відчайдушних експериментів зі стилем.

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Так, віддані прихильники пам'ятають зірку білявкою, рудою та зі стрижкою "очікування – реальність", як зазначила сама виконавиця. Вона пояснює це тим, що впродовж музичної кар'єри довгий час шукала себе й врешті-решт знайшла. Цибульська наголошує, що ніколи не прагнула вгодити ані вибагливій публіці, ані коханому поруч.

Мені було начхати на "тобі личить класика", коли хотілось дертих шортів і голих (сідниць, – LifeStyle 24) з-під них. Мені треба подобатись собі і щоб те, що ззовні не заважало внутрішньому шторму,

– написала Оля Цибульська в інстаграм-дописі.

Як реагував чоловік на зміни зовнішності співачки?

Артистка зізнається, що приводом для ностальгічних спогадів стало те, що разом з коханим, якого вона тримає в таємниці й загадково називає Мусік, вони переглядали її фото в закордонному паспорті. На них вона була зі стрілками і без, старша, ніж в реальному житті на 10 років через макіяж, проте чоловік спокійно реагував на зміни зовнішності Цибульської й зараз каже: "Яких різних жінок я любив".

Виконавиця наголошує, що зовнішній вигляд лише підтримує її шторм всередині, який неодмінно відчуває її обранець. Оля Цибульська прагне, щоб він розумів, що "брови відростуть, а моя любов не пройде".

Як змінювалася зовнішність Олі Цибульської