Мені ніколи не хотілось бути мамою: ONUKA шокувала зізнанням

Нещодавно співачка ONUKA та продюсер Євген Філатов вперше стали батьками сина Сашка. Проте Ната Жижченко зізналася, що не хотіла бути мамою й не планувала народжувати дітей. Для зірки завжди були важливішими собаки, а до чужих малюків вона була байдужа.

14 травня на світ з'явився первісток зіркового подружжя. Співачка ONUKA вже встигла зачарувати мережу чуттєвими фото сина, проте в інтерв'ю для програми "Світське життя" зізналася, що не хотіла народжувати дитину та уявляла союз з чоловіком музичним продюсером Євгеном Філатовим без нащадків.

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Чому ONUKA не хотіла дітей?

Як зізналась співачка Ната Жижченко, минулого літа вона вже встигла попередити батьків та рідних, що на поповнення у їхній творчій родині чекати не варто. Зірка пояснила, що вона не була готова розчинитися в материнстві й не відчувала потягу до дітей.

За словами ONUKA, для неї завжди головними були собаки. Саме цих тварин вона з радістю обіймала, розціловувала, годувала, а от до дітей була байдужа. Артистка значно легше наважилася б всиновити дитину, ніж народжувати свою.

Як я собі це пояснювала, що якщо в мене немає потягу і я не впевнена, що можу виховати в цьому світі гаджетів нормальну дитину, то потім ми всиновимо дітей, які вже є. Краще допомогти тим дітям, які вже є і дати їм родинний затишок, ніж народжувати на планету нових людей, якщо ти не впевнений, навіщо це робити,

– пояснила свою позицію ONUKA.

Зараз зірка просто прилаштовується до ситуації й вчиться бути іншою людиною. Народження первістка лише вкотре переконало її, що в Бога свої плани.

Як реагував чоловік на позицію ONUKA?

Соліст гурту The Maneken Євген Філатов не розділяв позицію дружини щодо дітей. Він хотів виховувати своїх малюків, проте не вступав у конфлікт з коханою, аби не псувати стосунки. Музикант також не був проти всиновлення, але тільки після народження власних дітей: "Спочатку свої, а потім поговоримо".