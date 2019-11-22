Мені було боляче і неприємно водночас, – Людмила Ігнатенко про серіал "Чорнобиль"

Жінка, яка стала прототипом героїні з "Чорнобиля" розповіла, чому їй довелося переїхати зі столиці після виходу міні-серіалу. Вона тікала від надмірного інтересу журналістів, які безцеремонно ломилися до її квартири. І від тих історій, які перекрутили на власний манер.

Людмила Ігнатенко вперше, після виходу рейтингово міні-серіалу "Чорнобиль" розповіла, як склалося її реальне життя. Вперше після екранізації вона наважилася на інтерв'ю з журналістами BBC.

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Всю цю історію перекручують журналісти і медіа. Моє життя, мою історію,

– зізналася жінка.



Архівні фото з весілля Людмили та Василя Ігнатенків /кадри з інтерв'ю для кореспондентів BBC

Два роки тому їй зателефонувала представниця HBO і попросила стати консультантом у створенні фільму про Чорнобиль. Не знаючи істиних мотивів режисерів, вона не стала суперечити. Раніше батьки покійного чоловіка вмовляли жінку погодитися на пропозицію білоруської письменниці створити книгу з автобіографічною історією. Людмила була категорично проти публічно ділитися сокровенним, але батькам Василя відмовити не могла.

Людмилі Ігнатенко декілька разів телефонували з HBO і запитувала про певні деталі. На цьому її участь у розробці фільму завершилася, як думала сама жінка. Про свою ключову роль Людмила Ігнатенко дізналася з реклами, вже тоді, коли фільм було знято.

Мені настільки тяжко було дивитися, мені настільки боляче було. І ця брехня у фільмі. Дуже багато кадрів неправдивих. Показали, що Вася кричить. Але він у мене був настільки терплячим, спокійним і врівноваженим. У нього не було істерики,

– прокоментувала Людмила Ігнатенко після перегляду серіалу.



Людмила Ігнатенко, дружина пожежника Василя / кадри з інтерв'ю для кореспондентів BBC

Після оприлюднення серіалу жінка потерпала від надмірної уваги журналістів, які постійно пильнували за її квартирою. Проте найбільше болю їй завдало хибне висвітлення її життя. Історії змальовані у серіалі "Чорнобиль" не з її слів.

Знімальна група декілька разів спілкувалася з Людмилою до, під час та після зйомок, щоб ознайомити її з проєктом та інтерпритацією її історії в серіалі. Під час спілкування вона жодного разу не висловила спротиву у використанні її історії чи історії її чоловіка Василя,

– висловили коментарі стосовно ситуації представники HBO.

Аби більше не боятися чергового сплеску уваги до своєї персони, влітку 2019 року Людмила Ігнатенко переїхала до матері у селище під Києвом.

Знаєте, життя таке швидкоплинне. Минуло це життя. Вже не замислюєшся над тим, що про тебе пишуть, що про тебе говорять. Уже не звертаєш уваги, бо часу на це немає,

– зізналася жінка в інтерв'ю.



Людмила та Василь Ігнатенки / кадри з міні-серіалу "Чорнобиль"