Мені дуже боляче, – акторка Кейт Бекінсейл розповіла про термінову госпіталізацію

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Голлівудську акторку Кейт Бекінсейл госпіталізували
Голлівудську акторку Кейт Бекінсейл госпіталізували / Instagram / @katebeckinsale

Голлівудську акторку Кейт Бекінсейл терміново госпіталізували. Зірка поділилась з прихильниками першими кадрами зі шпиталю та розповіла, що з нею трапилось.

Нещодавно 45-річна Кейт Бекінсейл виблискувала на червоній доріжці, не подаючи й виду, що в неї є якісь проблеми зі здоров'ям. Та минуло всього кілька днів, як голлівудська красуня потрапила до шпиталю. 

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За словами Кейт, біль в животі був настільки сильним, що вона змушена була звернутись за допомогою до медиків. Лікарі після обстеження поставили діагноз акторці – розрив кісти яєчника.

Розрив кісти яєчника приносить мені багато болю, а морфін змушує плакати. Дуже вдячна всім, хто доглядає мене,
– написала Кейт Бекінсейл. 

До щемливого допису акторка додала перші кадри зі шпиталю. На знімках Кейт Бекінсейл без макіяжу не стримує сліз від болю. 

 

Хто така Кейт Бекінсейл?Голлівудська зірка, відома за участю у фільмах "Перл-Гарбор", "Авіатор", "Ван Хелсінг", "Інший світ", "Будинок привидів", "Клік: з пультом по життю", "Біла мла" та ін. Щодо особистого життя, Кейт Бекінсейл була двічі заміжня. Наразі вона перебуває в шлюбі з кінорежисером Леном Вайсманом. 

Теги: LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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