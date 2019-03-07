Мені казали: Ти зірвав Євробачення, – ексклюзивне інтерв'ю з Романом Скрипіним

Відомий український журналіст, засновник і керівник проекту Skrypin.ua підбив підсумки скандального Національного відбору на Євробачення-2019, до якого й сам несподівано виявився причетним.

"Я кидав ANNA MARIA рятівне коло"

Романе, емоції навколо Національного відбору Євробачення-2019 нарешті потроху вщухли. Що відчуваєте? Можливо, спустошення, нудоту від цієї теми?

У нас занадто серйозно до цього ставляться. На "серйозних щах", як кажуть футбольні фанати. Мені смішно, що після елементарного інтерв'ю, яке не входило в програму Національного відбору і відбулося на кримськотатарському телеканалі, це все почалося.

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Треба розуміти одну просту штуку, про яку всі забувають: під час інтерв'ю можна відмовлятися відповідати. "Я не хочу відповідати на це питання – і все". Батьки дуету ANNA MARIA – колаборанти. Я, насправді, не думав, що буде такий ефект, кидав дівчатам рятівний круг, кажучи: "У вас – розділена сім'я". Виявилося, ніяка не розділена – "ми їздимо через кордони". Пізніше Саша Кольцова (член правління Національної суспільної телерадіокомпанії України, – LifeStyle 24) казала, що ці дівчата виступали на Майдані. Але хіба це – індульгенція? Виступали на Майдані, а батьки – колаборанти. Такі реалії, от і все. Це – дуже прості речі.



Сестри ANNA MARIA

Мене здивувало, що під час фіналу Сергій Притула ставив політичні запитання прямо на сцені. Я сидів у Харкові з друзями, дивився цей ефір і тупо реготав. І з відповідей, і з усього іншого. Люди самі це робили – я не робив нічого. Мені казали: ти зірвав Євробачення. А причинно-наслідкові зв'язки чомусь ніхто не хоче проводити.

Пан Локотко, який очолює холдинг Star Light Media і є чоловіком Ольги Фреймут, має цікаве походження – чувак із Росії. Його сюди притягнув Віктор Пінчук і платить йому, наскільки розумію, непогані гроші. Питання до Пінчука: навіщо він тягне сюди якесь москальське г*вно? То Шустера, то Локотка, то ще когось. У нас же багато своїх людей – той самий Притула. Солідний представник, нормальний менеджер зі своїми Вар'ятами і так далі. Я до нього жодним чином не ставлюся негативно.

"Вата" підбирає "вату"

Отож, Локотко. Він очолював Новий канал, тепер очолює холдинг Star Light Media, змінивши на цій посаді Бородянського. Бородянський – український бізнесмен, колишній банкір, який увійшов у медійний бізнес і продемонстрував, що менеджер залишається менеджером незалежно від того, чим торгує – сухофруктами або трусами. Але керівництво поміняли. Пертурбації відбулися і на СТБ – багатьох звільнили.

У Росії Локотко працював у "Газпром Медіа" – йому наср*ти на Євробачення. Він, можливо, навмисно підбирав таких виконавців – "вата" підбирає "вату". Великий промах Аласанії у тому, що вони взяли підрядником СТБ. Суспільний мовник (у минулому – НТКУ) має виняткові права, але віддав їх на відкуп підряднику. Очевидно, Зурабу було байдуже – де, хто і що.

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Я дивився розгорнуте інтерв'ю Саші Кольцової і також сміявся. Вона розповідала, що вивчала всі профайли учасників, але не звертала увагу на такі речі, як політична зорієнтованість, світогляд тощо. "Хоча, хочу зазначити, ANNA MARIA співали на Майдані". У мене одразу виникає запитання: то ти вивчала бекграунд, чи не вивчала? А всі решта де співали у той час, коли ANNA MARIA виступали на Майдані? Я їх, між іншим, на Майдані не пам'ятаю, але то таке.

"Ми – не програли"

Чи не виникає у вас відчуття, що програли всі сторони цього скандалу? Україна не їде на Євробачення-2019…

У мене є відчуття, що ми виграли. Ми виграли, тому що це спонукатиме переглянути механіку Національного відбору. Пригадуємо, як Приходько представляла Росію, Алєксєєв – Білорусь… Я хочу, щоб на Євробаченні Україну презентували українські виконавці, і щоб пісня була національною мовою.

Зараз якась пошесть – майже всі співають англійською. А от, наприклад, серби, як би ми до них не ставилися, не цураються рідної мови: свого часу їхня Марія Шерифович стала переможницею Євробачення. Якщо це пісенний конкурс різних націй, потрібно дотримуватися початкового задуму.

Тому ми – не програли. Ми якраз вчасно зупинилися, потрібно зробити паузу. Але ось ця позиція – "якщо виграє Росія, ми туди не поїдемо" – трішки дивує на тлі того, як ми їздили в Росію на ту ж Олімпіаду. Тут потрібно вирішити: або ніхто і ніколи не їде в Росію, або припиняйте оце – "одним можна, іншим ні". Нехай поїзди не ходять, а машини не їздять через кордон.

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Це речі взаємопов'язані, але про них ніхто не хоче говорити. "Навіщо ви змішуєте політику і мистецтво?". Вони завжди були і будуть пов'язаними. Те саме стосується політики та спорту. "О, спорт, ти – мир!". Вислів зрозумілий, бо під час Олімпіад зупинялися війни. Але це не означає, що спорт – поза політикою. Якщо він поза політикою, тоді припиніть виконувати державні гімни і підіймати прапори. Просто – "змагання спортсменів". А звідки той спортсмен? Та хр*н його знає. Смішно, правда?

Тобто, ви самі робите політику присутньою у змаганнях, і не брешіть, що її немає. На Євробаченні кожна країна також представлена державним прапором. Ви називаєте це "Національний відбір". Окей, то нехай він буде національний, а не "відбір вати".

Ви сказали, що реготали, коли Притула влаштував учасникам політичний допит під час фіналу Національного відбору. На ваш погляд, це було зайвим? Чи мав рацію Данилко, який назвав це "комсомольським зібранням"?

Це зайве, бо відбувалося "заднім числом", і ставити політичні запитання не було ніякого сенсу. Для цього є інші ефіри. Якщо ви вже хочете це з'ясувати – запросіть в іншу програму, а не влаштовуйте допит на сцені. Тут я не боюся погодитися з Данилком, хоча знаю непростий бекграунд самого Андрія.

"В дівчат була істерика"

Повертаючись до вашого інтерв'ю з ANNA MARIA. Що залишилося за лаштунками? Як поводилися співачки після ефіру?

Я ж хитрий жук (Усміхається). До ефіру я не спілкуюся з гостями студії – навмисно цього уникаю. Так само я уникаю спілкування після ефіру. Бігом втікаю, збираю речі і все – мене немає. Не хочу спілкуватися – для цього є ефіри. Ось таке в мене правило.

Гостьовий редактор, а також випусковий редактор мені потім розповідали, що там була якась істерика в дівчат. Вони вимагали не викладати це у YouTube. Вони не розуміли, що сталося, бо їх запрошували, начебто, говорити про Євробачення, а тут зробили таку підставу. Підстави ніхто не робив. Це не була спецоперація Скрипіна.



Співачки ANNA MARIA у студії Романа Скрипіна

Трішки дивно, коли людина йде до когось на ефір і не вивчає профайл. Вони узагалі не розуміли, з ким вони говорять. Для цього є "Вікіпедія" – зайдіть, подивіться, загугліть прізвище і подумайте: "А, може, треба вчасно відмовитися?".

Ми от зараз хотіли на 16+ запросити MARUV. І коли прозвучала фраза "до Скрипіна", її концертний директор підвис хвилини на три. А потім вони сказали, що не дають інтерв'ю. Мовляв, коли будуть готові – дадуть знати спеціальним повідомленням.

Що ще залишилось за кадром… ANNA MARIA не пішли одразу. Вони залишилися щось з'ясовувати. Самі собі нагадили у капці. Це проблема не моя.

На піку цього скандалу ви навіть стали персонажем мемів – вас малювали у складі членів журі Національного відбору. Чи готові ви у майбутньому долучитися до Євробачення у такій іпостасі?

Це не моя історія. Не буду приховувати, що до музики я – індиферентний. Мій плей-лист задіяний дуже рідко. Мені вкрай нечасто подобаються якийсь виконавець, група або композиція. Головний критерій, коли я слухаю радіо, – щоб ця музика не дратувала. Мене завжди дратувала російська попса – Кіркоров, Пугачова, "два кусочека колбаски". Це несмак найвищого гатунку.

Зараз, після введення квот, я уважніше прислухаюся до ефіру, іноді вмикаю Shazam, щоб дізнатися, а чия ж це пісня. Далі починаю гуглити виконавця і так далі. Не можу сказати, що мені це зовсім нецікаво. Я цікавлюся шоу-бізнесом, але не меломан – точно. Відповідно, не можу брати участь у Національному відборі в складі журі. Я краще дивитимуся по той бік екрана – як споживач.

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Коли працював на Новому каналі, Притула постійно мене хейтив: "Скрипін, нащо тобі цей "Підйом"? Ти ж політичний, а займаєшся х*рнею" (Усміхається). Можливо, найближчим часом зустрінемося з Притулою у нас в ефірі. Він, принаймні, попередньо погодився прийти на 16+. Будемо з’ясовувати "че, почем, хоккей с мячом".



Сергій Притула – запрошений гість на 16+

"Суспільство часто впадає в божевільню"

Насправді Євробачення – це лише якась частина. Суспільство дуже часто істерично впадає у якусь божевільню. Коли Кириленко почав говорити про роль уряду у Національному відборі – це точно "комсомольські збори".

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В Україні є одна велика проблема – у нас не дотримуються правил і процедури. Точніше, правила і процедури підлаштовують під ситуацію. Чому німці живуть добре? Бо у них чітко прописані правила і вони дотримуються процедури. От обирали президента держави у парламенті – це довго, це нудно, але це процедура. У нас би вже щось придумали, щоб якомога швидше "злиняти", бо депутатам хочеться відпочивати.

Якщо в Україні почнуть працювати правила одні для всіх, не буде таких казусів, як із Євробаченням – нікому не потрібним, насправді, у Європі. Європейські країни не живуть цим конкурсом. Це таке миттєве шоу, де ніхто не намагається вирвати перемогу будь-якою ціною. Бо це – абсурд.

Примітка. Думка редакції LifeStyle 24 може не збігатись з думкою автора інтерв'ю чи учасника дискусії. Ми готові дати слово всім зацікавленим сторонам у даній проблематиці та стати платформою для обговорення.

Автор: Олег Бабій, редактор сайту "Футбол 24"