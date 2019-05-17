Поки всі прихильники "Гри престолів" очікують на останній епізод 8 сезону, голлівудські актори, які зіграли головні ролі в сазі, купаються у славі. Однак популярність не всім приносить задоволення. Так, Мейсі Вільямс, яка дебютувала в серіалі як Ар'я Старк, розповіла про депресію та пригнічений стан.

Як відомо, акторка Мейсі Вільямс розпочала свою кар'єру з успішного серіалу "Гра престолів" (Game of Thrones). Дебютувала зірка у 13 років, тому в сазі можна побачити не тільки розкриття образу її героїні, але й вдосконалення гри самої Мейсі. Та хвиля світової слави змусила британку пройти нелегке випробування.

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У Happy Place акторка відверто розповіла, як популярність вплинула на її емоційне здоров'я, передає CNN. За словами Мейсі Вільямс, тривалий час вона страждала від депресії. Окрім цього, напади хейтерів впливали на її психологічний стан, адже британка не могла ігнорувати критику в соцмережах.

Все це дуже зачіпає, тому що в твоїй кишені завжди лежить чиясь думка... Цей стан поглинає. І ось ти вже прагнеш негативу, щоб і далі сидіти в дірі смутку,

– розповіла Мейсі Вільямс.

Зірка "Гри престолів" зізналась, що і досі має симптоми нав'язливого стану, шукаючи в собі все нові недоліки. Тому світ шоу-бізнесу та популярність для Мейсі Вільямс стають все більше непривабливими.

"Якщо відверто говорити, то я хочу мати нормальне життя. Мені не потрібен цей божевільний світ, тому що він того не вартий", – заявила Мейсі Вільямс.

Раніше ще одна зірка "Гри престолів" розповідала про затяжну депресію, яка ледь не призвела до самогубства. Софі Тернер, яка зіграла Сансу Старк, зізналась, що проблеми із психічним здоров'ям у неї почались у 17 років і з роками все тільки ускладнювалось. При цьому соціальні мережі стали каталізатором її депресії, оскільки люди критикували все, що було пов'язано з акторкою. За збігом обставин, у серіалі Софі та Мейсі зіграли двох сестер.

Що таке "Гра престолів"?

Фентезійний серіал, створений на основі циклу романів "Пісні льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін написав перший роман у 1996 році, серіал вийшов на екрани лише через 15 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.



Прем'єра фінального 8 сезону серіалу "Гра престолів" відбулась на телеканалі HBO 14 квітня 2019 року. Згідно з анонсом, серіал буде містити всього 6 серій тривалістю близько 7 годин.