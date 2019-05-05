Мені не вистачає любові, – Дзідзьо заявив, що мріє стати батьком

263 Читать новость на русском
Дзідзьо хотів би мати дітей
Дзідзьо хотів би мати дітей / Instagram / @dzidzio

Відомий український співак Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома) чи не вперше публічно зізнався, що мріє колись стати батьком. Артист додав, що йому бракує особливої любові, що передає дитина.

Відвертим зізнанням артист поділився у програмі "Світське життя". За словами Дзідзьо, на все свій час, однак він був би щасливий стати батьком. 

Читайте також: Голос. Діти-5: імена усіх зіркових журі

Прийде час і на це! Нюхом чую, що він десь недалеко, бо вже пора! Мені не вистачає якоїсь любові інакшої! Від публіки є, від родичів та близьких також, а то має бути якась інакша любов! Така дитяча любов, яка розкрила б мене інакшим чином!
– зізнався Дзідзьо.

Ймовірно, це стало однією з причин, чому артист погодився стати зірковим тренером шоу "Голос. Діти-5". Про майбутній проект Дзідзьо відгукується з чималим трепетом та заявляє, що має відповідний досвід, яким би хотів поділитись з юними вокалістами. Також артист запевнив, що може бути досить строгим та вміє відмовляти іншим, навіть дітям.  

"У мене досвід є, я знаю, що таке працювати з дітьми і як їм відмовляти. Я знаю й таке, як батьки за останні гроші приїжджають зі всієї України, і як їм це важко дається! Я виплакав купу крокодилячих сліз, бо дуже переживаю за них! Якщо хтось вважає, що я професійно не пасую до цього шоу, то я вам скажу: моя перша освіта – вокально-хоровий відділ у музичній школі, друга освіта – диригент симфонічного оркестру, та ще й естрадний вокал!" – заявив Дзідзьо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

Що відомо про особисте життя Дзідзьо? 

Якщо всі гастрольні тури чи плани на творчість Дзідзьо з легкістю розсекречує, то от особисте життя завжди залишається за лаштунками. Артист вкрай рідко розповідає про подружнє життя, а чимало його прихильників можуть й не знати, що Михайло Хома одружений. 

Зі своєю дружиною, львівською співачкою Ярославою Притулою, Дзідзьо познайомився під час навчання у музичному училищі. Згодом артист створив свій гурт "Михайло Хома і друзі", куди запросив "Славцю". До вівтаря зіркова пара пішла у 2013 році. 

Дзідзьо з дружиною
Дзідзьо з дружиною

blog_ava
Потужний циклон атакував Індію, є жертви: моторошні фото та відео
сьогодні
5277
Теги: Новини України LifeStyle Діти і неповнолітні Дзідзьо Музика
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Безсмертна ікона Одрі Хепберн: маловідомі факти про покорительку сердець і єдину музу Живанші
4 травня 13:28 Безсмертна ікона Одрі Хепберн: маловідомі факти про покорительку сердець і єдину музу Живанші
Марта Вересюк 2021
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
4 травня 10:02 "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
Юлія Михайлова 13416
Чанки, мюлі чи сабо: як добре ви знаєте різновиди жіночого взуття – інфографіка
3 травня 20:22 Чанки, мюлі чи сабо: як добре ви знаєте різновиди жіночого взуття – інфографіка
648
Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
3 травня 20:00 Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
Уляна Корицька 1537
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 3-5 травня
3 травня 17:40 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 3-5 травня
559
Новини
Більше новин
Залиште відгук