Мені не вистачає любові, – Дзідзьо заявив, що мріє стати батьком

Відомий український співак Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома) чи не вперше публічно зізнався, що мріє колись стати батьком. Артист додав, що йому бракує особливої любові, що передає дитина.

Відвертим зізнанням артист поділився у програмі "Світське життя". За словами Дзідзьо, на все свій час, однак він був би щасливий стати батьком.

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Прийде час і на це! Нюхом чую, що він десь недалеко, бо вже пора! Мені не вистачає якоїсь любові інакшої! Від публіки є, від родичів та близьких також, а то має бути якась інакша любов! Така дитяча любов, яка розкрила б мене інакшим чином!

– зізнався Дзідзьо.

Ймовірно, це стало однією з причин, чому артист погодився стати зірковим тренером шоу "Голос. Діти-5". Про майбутній проект Дзідзьо відгукується з чималим трепетом та заявляє, що має відповідний досвід, яким би хотів поділитись з юними вокалістами. Також артист запевнив, що може бути досить строгим та вміє відмовляти іншим, навіть дітям.

"У мене досвід є, я знаю, що таке працювати з дітьми і як їм відмовляти. Я знаю й таке, як батьки за останні гроші приїжджають зі всієї України, і як їм це важко дається! Я виплакав купу крокодилячих сліз, бо дуже переживаю за них! Якщо хтось вважає, що я професійно не пасую до цього шоу, то я вам скажу: моя перша освіта – вокально-хоровий відділ у музичній школі, друга освіта – диригент симфонічного оркестру, та ще й естрадний вокал!" – заявив Дзідзьо.

Що відомо про особисте життя Дзідзьо?

Якщо всі гастрольні тури чи плани на творчість Дзідзьо з легкістю розсекречує, то от особисте життя завжди залишається за лаштунками. Артист вкрай рідко розповідає про подружнє життя, а чимало його прихильників можуть й не знати, що Михайло Хома одружений.



Зі своєю дружиною, львівською співачкою Ярославою Притулою, Дзідзьо познайомився під час навчання у музичному училищі. Згодом артист створив свій гурт "Михайло Хома і друзі", куди запросив "Славцю". До вівтаря зіркова пара пішла у 2013 році.



Дзідзьо з дружиною