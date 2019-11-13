Мені снилося, як відчуваю сцену, – Женя Галич про річну перерву, зміни і плани O.TORVALD

Рік тиші без концертів та інтерв'ю – 2018 був для гурту O.TORVALD нелегким, однак необхідним. Фронтмен Женя Галич в інтерв’ю 24 каналу розповів, чому O.TORVALD взяв творчу паузу, як минув цей час і як змінився склад гурту. Поговорили і про новий альбом, великий тур, найближчі плани і зовсім трохи про політику.

Diller Kaifu – вже сьомий альбом O.TORVALD. Із тривалого, майже річного мовчання гурт вийшов у квітні цього року несподівано і яскраво – презентацією відразу двох кліпів на треки "Два Нуль Один Вісім" та "Назовні". Це не єдина несподіванка для фанів. Новий ударник – зовсім не ударник, а ударниця. Тепер на барабанах грає чарівна і незвична Hebi. Що змінилось і що ще зміниться – читайте далі.

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"Це був важкий період"

Це називають поверненням, але чи воно справді так? Рік тривала робота над новим альбомом, як це було?

Ми можемо говорити будь-якими термінами – повернення, просто новий альбом, нові кліпи, нові O.TORVALD. Я впевнений в тому, що неважливо, як це називати. Важливо, що відбувається. Якщо б ми повернулися і просто говорили про те, що ми повернулися, і нічого для цього не зробили – це було б дивно.

Ми писали альбом, видавали альбом, знімали кліпи. Публічно не проявлялись через те, що не було, що сказати. Тепер є – дві частини, 16 треків, цього року випустили вже 5 відеокліпів.

Просто продовжуємо займатися своєю справою. Ми любимо музику, ми любимо грати, ми граємо.



Інтерв'ю з Женею Галичем / Фото Nazar Leshchuk

Як воно – вливатися в активне життя після року тиші, не важко?

Не важко – хочеться! Ще більше тус, більше драйву, більше концертів, фестивалів, переїздів. Більше готелів, розбитих номерів, викинутих телевізорів з вікна – усе це хочеться дуже сильно (посміхається).

Ми скучили, ми голодні, хочемо виходити на сцену. Навіть коли у нас була перерва, мені навіть сни снилися, як я відчуваю сцену ногами, як ми ходимо, граємо.

У нас була криза не лише в музиці, але й у стосунках один з одним. Не знали, як правильно поводити себе, заплуталися. Пішли у відпустку для того, щоб озирнутися. Озирнулися, подивилися – від нас пішов барабанщик, пішов минулий менеджмент.

Дивіться кліп "Назовні" онлайн:

Хтось не витримав, хтось сказав, що просто не вірить. Це був важкий період. Ми зрозуміли, що якщо цим не займатись, буде дивно. Це ж те, що ми любимо більше за все.

"Від Hebi ми заряджаємось"

Новий альбом, нове звучання, новий склад – що для тебе важливіше?

Важливіше за все було донести ці думки лірикою. Багато часу я витрачав саме на тексти.

У вас нова ударниця – Hebi. Що вона принесла в гурт?

Вона – свіжість. Ми вже такі, як товсті коти, яким почухай пузо, так, щоб нагодували смачно і налили. Я вже бачив цей Zaxidfest 10 разів, а вона приїжджає вперше – і в неї такі очі: "Клас, супер". А ми: "Може, класно, дійсно класно". Ми від неї заряджаємось.



Нова ударниця O.TORVALD – Hebi / Фото з фейсбук-сторінки O.TORVALD

І до того ж – вона дуже молода і дуже швидка. Хоче робити швидше, уважніше – і нас на це налаштовує.

Про критику

Уже з’явився фідбек на нові пісні та кліпи. Наскільки він важливий для тебе і гурту? Як сприймаєте критику?

Знаєш, раніше не зважав-не зважав, а тут видали новий альбом – і я знову, як маленька дівчинка, сиджу і читаю – подобається чи не подобається. Щось мені надсилають, щось сам бачу.

От коли закохуєшся у когось і чекаєш фідбеку – чи напише перед сном. Так і я лежу і думаю – чи напишуть вони якийсь фідбек по кліпу чи по альбому.

Пишуть багато, і, до речі, негативу дуже мало – це дуже приємно. Хоча я люблю негатив, якщо чесно.

Тобто до критики ставишся позитивно?

До критики – так. До того, як швиряються один в одного гімном – погано. Можна просто якісь безглузді речі казати, а можна казати критичні – і це також не проблема. Критичні речі я сприймаю окей.

Якщо все ж є необґрунтований негатив – як тоді бути?

Не зважати. Якщо це тебе ображає – це хамство, можна і отримати в пику легко.

Що кажуть про новий альбом твої діти, вони є для тебе музичними критиками?

Вони завжди слухають мою музику. Данька взагалі – фанат. Єва також, але Данило просто дуже смішний зараз, у нього такий вік – два з половиною роки.

У нього є улюблена пісня "Дилер кайфу", там є таке слово: "Кайфуй", а він співає: "Фафуй" – і дуже голосно. І якщо ти ставиш іншу пісню, а не цю, він біситься і кричить: "Фафуй".



Женя Галич з донькою Євою та сином Данилом / Фото з його фейсбук-сторінки

Донька любить більше жіночі пісні, але Єва – фанатка Hebi, вчиться у неї грати на барабанах. Єва не любить важкі пісні, а Даня навпаки – любить.

Про великий тур та інші плани

Яким для гурту буде наступний рік?

Цього року ми заграємо декілька концертів у великих містах України: Київ, Львів, Дніпро та Харків. Заграємо у Білорусі два концерти і підемо на новорічні свята.

Буде величезний концерт в StereoPlaza – шоу, яке ми можемо показати в тому залі. Особливим буде те, що з нами виступатимуть наші друзі – музиканти, які брали участь в записі альбому.

Трішечки відпочинемо – і почнеться друга половина туру. Там буде Європа – Польща, Німеччина, Австрія, Чехія – і більшість міст України. Потім літні фестивалі, знімаємо кліпи на нові треки, так що багато попереду.

"На сцені починається нове життя"

O.TORVALD – то завжди вибух на сцені. Працюєте над цим на репетиціях чи лише імпровізуєте? Наскільки саме шоу важливе для вас?

Багато часу присвячуємо підготовці. Ми дуже прискіпливо ставимося до залу, до того, як це буде виглядати.

Однак після того, як роблю перший крок на сцену, про все це забуваю – і там я вже себе не контролюю. Там в мене починається нове життя, не пов’язане з тим, що відбувалося до того.

На сцені може відбуватись що завгодно – від того, що я можу у прориві поцілувати Юлю Юріну (солістка гурту YUKO), як це було на Atlas Weekend під час спільного виступу, або розбити гітару, або полізти кудись на гору сцени, або спуститися кататися на сміттєвому баку, як це було на Zaxidfest.



Женя Галич / Фото з його фейсбук-сторінки

Чи були виступи, які вважаєш не дуже вдалими?

У Запоріжжі був дуже дивний виступ, під час нього портальний звук вирубався чотири рази. Тобто ми починаємо грати пісню – повністю зник звук, знову починаємо – знову зник.

На четвертий раз я схопив гітару і розтрощив всю сцену повністю. Трішечки нервувався (посміхається).

Найкрутіші – ще попереду.

"Дуже дорога ціна за те, що відбувається із нашою країною"

Після великих політичних змін у країні часто звучали передбачення культурного вакууму. Бачиш ознаки вже і чи взагалі він є можливим?

Поки що я з таким не стикався, але я буду першим, хто про це говоритиме. Якщо в нас знову почнеться така історія, коли ми перестанемо зважати на те, що відбувається, думаю, люди просто так не пробачать цього. Дуже важка ціна. Дуже дорога ціна за те, що зараз відбувається з нашою країною. Тисячі життів – я думаю, такого не пробачають. Це точно.

Не вважаєш, що зміна культурного фону може відбуватись непомітно?

Все окей, ми тут на стражі порядку. O.TORVALD випускає 16 треків за рік. Ще один альбом випустимо, потім – ще один. У нас Megogo Live є із сучасною українською музикою.

Якщо я є, все буде окей із культурним фоном. Є купа однодумців – Андрій Хливнюк може зробити сам культурну революцію з "Бумбоксом" легко, Жадан – їх багато.

Оцей весь політичний треш – як він впливає на тебе і на творчість групи загалом?

Ніяк. Вони мене просто сильно бісять – і все. Мені це не допомагає, але і не заважає. Мені взагалі за політичним фоном і всім, що відбувається зараз, цікаво спостерігати.



Женя Галич / Фото Nazar Leshchuk

Є анонси, як воно буде далі?

Боюся навіть думати про це.

Чи були спроби з боку політиків якось залучити O.TORVALD до цього процесу?

Пропонували виступати на підтримку.



На дебатах?

І дебати у тому числі.

Такі запрошення тебе не дратують?

Ні, я просто завжди розважаюся. Я говорив своєму директору, щоб він називав якісь суми, які вони взагалі не можуть собі уявити.

Дивіться кліп "Два нуль один вісім" онлайн:

Ось телефонували, здається, це була якась передвиборча агітація. Наш директор сказав, що ми коштуємо півтора мільйона гривень і обов’язково, щоб за нами прислали вертоліт, якусь таку дурню намолов. І вони сказали: "Окей, ми будемо мати на увазі".

То політики можуть не сподіватись на підтримку O.TORVALD?

Я поки що не знаю таких політиків. Якщо я побачу, що людина, проти якої я був, прийшла і все змінила своїми справами, а не просто там базіканням, я скажу: "Чуваки, я помилявся".



Оновлений O.TORVALD / Фото з фейсбук-сторінки гурту

Якщо вони цього не зроблять, то я – не та людина, яка буде говорити: "А я ж говорив, що вони цього не зроблять". Мені здається, ти маєш підтримувати те, у що віриш, і не хаяти те, у що не віриш.