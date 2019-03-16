Мені це шкодило, – Оля Фреймут зробила відверте зізнання про себе

Популярна українська телеведуча знялася в об'єктиві зіркового фешн-фотографа Саші Самсонової, яка часто фотографує Кайлі і Кендалл Дженнер та інших моделей.

Світлину з фотосесії Самсонової Оля опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На чорно-білому знімку зірка позує у короткому мереживному платті чорного кольору, яке підкреслило струнку фігуру дружини генерального директора "Нового каналу" Володимира Локотка.

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У підписі Фреймут розповіла, що часто їй шкодив зухвалий характер.

Я завжди була зухвалою. Іноді мені це допомагало. Але частіше – шкодило,

– написала телеведуча.



Оля Фреймут / Instagram / @freimutolia