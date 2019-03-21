Мені веліли співати тихіше, – Джамала про гіркий досвід роботи в ресторані

Українська співачка Джамала кинула викрик реаліям українського шоу-бізнесу та впевнено йде власним творчим шляхом. Тексти її пісень та унікальний стиль не залишають байдужими нікого. Ексклюзивно для журналістів 24 каналу артистка розповіла, чи вплинули батьки на її вибір стати співачкою та якою була робота Джамали в ресторані.

Чи вплинули батьки на вибір Джамали стати співачкою?

Варто наголосити, що батьки Джамали – музиканти: мати викладала у музичній школі, а батько за освітою диригент.

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– Так (вони вплинули на її музичний вибір, – 24). В мене дуже академічні батьки. Мій тато слухав фольклорну музику, але він консервативний в тому, що не приймає фольклору в сучасному звучанні. І це для мене була боротьба.



Джамала з батьком

– Був такий фестиваль в Донецьку, який називався "Донецький джаз", куди я поїхала в 16 років і заспівала "Павочка ходя". Це був такий джаз-рок. Там було таке... ми таке зробили! Саксофон, фагот, барабани, бас! І коли він (тато Джамали, – 24) це почув, він сказав що "ну так". Батько постійно критикує мої, наприклад, кримськотатарські обробки.

– Була історія в батьківському кафе, коли вже всі працівники закладу, всі туристи пішли, то можна було шось для себе співати. І от після дванадцятої ночі ми співали, зокрема, якісь там кримськотатарські пісні.

Архівне сімейне відео Джамали:

Батьки з дитинства привчали співачку до заробітку

– Так, нас з дитинства привчали працювати. Батько давав нам гроші, звичайно, але на дорогу чи на їжу. А коли ми хотіли якісь черевички чи сукню, то це було крутою мотивацією, щоб заробляти влітку.

– Я знала, що я не працюю в ресторані голосом. Це важлива така річ. Коли артист заробляє гроші в ресторані співом, він начебто стирається. Ти співаєш 100-150 пісень, каверів щодня і щоночі. Це не може тебе не стерти.

Чи співала Джамала в ресторанах?

– Я свідомо казала своїй сестрі, що я піду в "МакДональдс", буду заробляти 20 баксів, але я ніколи не піду в співати ресторан. Проте один досвід таки був, начебто, в джазовому ресторані. Я чула, як виделки брязкали.

– Тоді я намагалася зануритись в свою музику, щоб не чути цього і починала співати голосніше. Але до мене підійшов менеджер і сказав: "Знаєте, в нас тут треба співати тихіше. В нас тут лаундж". Потім люди, які сиділи біля сцени, перестали їсти. І от все, більше я не працювала в ресторанах.

Повний випуск програми 24 каналу "Теорія великого виклику" з Джамалою – читайте тут.

Дивіться відео інтерв'ю з Джамалою: