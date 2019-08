Мені вже не 20: Бібі Рекса випустила нову пісню до дня народження – відеокліп і слова

Американська співачка албанського походження Бібі Рекса 30 серпня святкує своє 30-річчя. Напередодні дня народження артистка випустила пісню і кліп до неї з назвою Not 20 Anymore ("Вже не 20").

Новий відеокліп на пісню Not 20 Anymore вийшов на офіційному YouTube-каналі співачки 29 серпня, за день до її дня народження.

Читайте також: Лана Дель Рей стала велетнем в новому кліпі на пісню Doin’ Time: відео

Ролик починається з історій молодих людей, які розповідають, що змінилося в їхньому житті після 20 років. Згодом Бібі Рекса починає співати про те, що її тіло з віком змінюється, а на обличчі з'являються "лінії". Але співачка переконує, що "Краса – більше, ніж просто число" і вона почувається більш впевнено, ніж у свої 20.

Рекса додає, що якби у неї був шанс знову стати 20-річною, вона б не повернулася назад. У словах пісні йдеться, що з кожним роком співачка стає мудрішою і почувається краще.

"Я старію, як вино, я з часом стаю кращою", – додала співачка, якій 30 серпня виповнилося 30 років.

Бібі Рекса – Not 20 Anymore: дивіться відеокліп

Слова пісні Not 20 Anymore: переклад (українською)

О, мені вже не 20

Не намагайся мене змусити почуватись невпевнено

Тому що я такою точно не хочу бути

Я так чудово почуваюся в своїй шкірі

Мені тебе відпустити чи впустити?

Дитинко, не потрібно мені вказувати, що мені робити

Краса – це більше, ніж число

Коли я була молодшою, я цього не знала

І якби мені дали шанс, я б не повернулася назад

О, мені вже не 20

Не намагайся мене змусити почуватись невпевнено

Тому що я старію, як вино, я з часом стаю кращою

Так, я знаю і мені вже не 20

Лінії на моєму обличчі, раніше їх не було

Але я мудріша, я сильніша від всього життя, яке я прожила

І якщо казати точно, я вже не хочу бути 20-річною

Навіщо брехати, скільки мені років

Коли я була найкращою коханкою, ніж у 2010 році

Дитинко, дозволь мені показати тобі все, що робить моє тіло

Краса – це більше, ніж число

Коли я була молодшою, я цього не знала

І тепер я не боюся і не стримую себе

О, мені вже не 20

Не намагайся мене змусити почуватись невпевнено

Тому що я старію, як вино, я з часом стаю кращою

Лінії на моєму обличчі, раніше їх не було

Але я мудріша, я сильніша від всього життя, яке я прожила

І якщо казати точно, я вже не хочу бути 20-річною.

Слова пісні Not 20 Anymore: оригінал (англійською)

Oh I’m not 20 anymore

Don’t try to make me feel insecure

Cause if one thing’s for sure I don’t want to be

I feel so good in my skin

Should I let you go should I let you in

Oh baby don’t need anyone to show me what to do

Beauty’s more than a number

When I was younger I didn’t know that

And if you gave me the chance I wouldn’t go back, (back, back)

Oh I’m not 20 anymore

Don’t try to make me feel insecure

Cause I’m aging like wine I get better with time

Yes I do (yes I do) And oh I’m not 20 anymore

The lines on my face they weren’t there before

But I’m wiser I’m stronger from all ofThe life I’ve been through (I’ve been through)

Oh and if one things for sure I don’t want to be 20 anymore

Why lie bout how old I am When I’m a better lover then I was in 2010

Oh baby let me show you all the things my body do

Beauty’s more than a number

When I was younger wish I knew that

And now I’m not afraid won’t hold myself back (back, back)

Oh I’m not 20 anymore Don’t try to make me feel insecure

Cause I’m aging like wine I get better with timeYes I do (yes I do) And oh I’m not 20 anymore

The lines on my face they weren’t there before But I’m wiser I’m stronger from all of The life I’ve been through (I’ve been through)

Oh and if one things for sure I don’t want to be 20 anymore.