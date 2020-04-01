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Мені вже стало краще, – Іванна Сахно розповіла про боротьбу з коронавірусом

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Іванна Сахно розповіла про боротьбу з коронавірусом / Instagram / @ivannasakhno

Голлівудська акторка українського походження Іванна Сахно одужує. З 21 березня вона бореться з коронавірусом та зізнається, що симптомів недуги вже майже не відчуває.

Інформацією про стан здоров'я акторка поділилась на офіційній інстаграм-сторінці. Іванна Сахно подякувала всім прихильникам, які підтримували її упродовж усього лікування. Акторка зізналась, що наразі почувається добре та вона продовжує перебувати на самоізоляції. 

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"Закриття в чотирьох стінах на самоізоляції може стати дуже цінним досвідом. Мої симптоми почали згасати і останніх два дні мені вже стало краще. Навіть помила вікно! Ця ситуація у світі торкнулась кожного з нас і я надіюсь, що з вами все добре", – зазначила Іванна Сахно.

Окрім цього, успішна акторка закликала прихильників не порушувати умов карантину та залишатись вдома. 

Будь ласка, продовжуйте залишатись вдома та піклуватись одне про одного. Світ є дивовижним і всі ми хочемо його якомога швидше побачити знову. Давайте для цього робити правильні кроки,
– закликала Іванна Сахно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanna Sakhno (@ivannasakhno)

Про інфікування коронавірусом Іванна Сахно розповіла 21 березня. У мережі вона опублікувала допис, заявивши, що тест на COVID-19 у неї був позитивним. За словами акторки з Києва, симптоми недуги у неї проявились не одночасно, однак Іванна Сахно все ж звернулась до лікаря. 

"Симптоми корона вірусу проявились не одразу і не всі одночасно – біль в спині, біль в легенях, температура, носова кровотеча. Хочу попросити кожного з вас, не важливо чи у вас є будь-які симптоми, просто будьте вдома. Це наш громадський обов’язок. Тим самим ви збережете життя тим, хто довкола вас", – зазначала вона. 

За офіційними даними 1 квітня, найбільше хворих на коронавірус є у США, найбільше смертей підтвердили в Італії, а вражаюча кількість людей, котрі одужали, – в Китаї. Всього у світі зафіксовано 883 225 випадків захворювання COVID-19.

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Зіркові хвороби Голлівуд LifeStyle
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