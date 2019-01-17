Що приготувати на Другий Святвечір: рецепти пісних страв від шеф-кухаря

Другий Святвечір – це вечір 18 січня напередодні Водохреща. За традицією, ввечері сім'я сідає за стіл, який накривають тільки пісними стравами. Що можна приготувати на Другий Святвечір, крім традиційних страв, і як зробити кутю смачнішою – далі в матеріалі.

Перша асоціація з пісної їжею – прісне і несмачне. Але насправді це не так! Від відсутності м'яса їжа не стане прісною, найчастіше такі страви в рази будуть смачнішими за звичайні котлети чи відбивні. Щоб зробити пісну їжу смачнішою, потрібно всього лише урізноманітнити поєднання продуктів.

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Один з найвідоміших українських кухарів і засновник гастромайстерні Confiture Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачні і цікаві пісні страви, які ідеально пасуватимуть не тільки для Різдвяних свят, а й стануть у нагоді під час будь-якого посту.

12 страв в цей вечір готувати вже не обов'язково, але в деяких регіонах нашої країни така традиція все ж збереглася. За словами Клопотенка, меню на Другий Святвечір має складатися зі страв і продуктів, які всім знайомі. Наприклад, звичайна гречка може стати ще смачнішою і пікантнішою, якщо її відварити в буряковому соці та додати до неї зовсім небагато солоних огірків. Такий салат точно здивує сучасним підходом і, звичайно ж, простотою.

Рецепт пісного салату на Другий Святвечір з гречкою

Інгредієнти:

250 г гречки

200 мл бурякового соку

100 г солоних огірків

1 ст. л. насіння гарбуза

2 ст. л. соняшникової олії

петрушка

сіль, перець за смаком



Пісний салат на Другий Святвечір з гречкою

1. Вичавіть сік з буряка (можете спочатку дрібно натерти буряк і через сито віджати сік). Промийте гречку і залийте її буряковим соком. Залиште крупу набухати на 4-6 годин. Або ж гречку можна просто відварити в соці.

2. У великій мисці змішайте готову гречку, нарізані солоні огірки, тонкі кружальця перцю чилі і гарбузове насіння. Для соусу перебейте листя петрушки з сіллю і соняшниковою олією до однорідності. При подачі заправте салат соусом.

Ще одна проста, але в той же час вишукана страва для пісного столу від Євгена Клопотенка – салат з овочів і ягодами. У зимовий період використовуйте заморожені ягоди, а ось влітку обов'язково спробуйте його зі свіжими. Головний інгредієнт салату – звичайний буряк, який при запіканні стає дуже ароматним. Додайте кислинку від вишні, солону фету і пряних трав – і такий салат точно прикрасить будь-яке пісне меню.

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Рецепт пісного салату на Другий Святвечір з буряком і вишнею

Інгредієнти:

200 г буряка

100 г замороженої вишні

100 г руколи

150 г фети

1 ст. л. оливкового масла

30 г волоських горіхів

30 г цукру

1 паличка кориці

за смаком сіль і перець



Пісний салат на Другий Святвечір з буряком і вишнею

1. Буряк запечіть, а вишню розморозьте при кімнатній температурі. У невелику каструльку викладіть вишню, додайте цукор, паличку кориці і трохи води (вона повинна покрити ягоди). Варіть 5 хвилин на середньому вогні, потім дістаньте з сиропу вишню.

2. У великій мисці змішайте вишню, нарізаний буряк і фету. Заправте салат оливковою олією.

Найголовніша страва на Другий Святвечір – це кутя, без якої в цей день не обійдеться жоден стіл. В цей вечір кутю називають ще Голодною, оскільки її готують з крупи і меду, але за бажанням туди можна додати й інші інгредієнти.

Щоб зробити кутю смачнішою, її можна готувати з пророщеної пшениці – так вона стає соковитішою. Її навіть можна готувати зі звичайної перлової каші. Клопотенко радить замочити "перловку" у воді, щоб зберегти пружність, а в якості пікантної нотки використовувати сушену журавлину, що дає приємну кислинку.

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Рецепт куті на Другий Святвечір з перловки

Інгредієнти:

250-300 г перлової крупи

50 г сушеної журавлини

сік половини лимона

50 г маку

30 г родзинок

50 г волоських горіхів

1 ст. л. меду



Кутя на Другий Святвечір з перловки

1. Перлову крупу замочіть на ніч або відваріть. Мак залийте окропом на 30 хвилин, а потім добре перетріть його (можна використовувати блендер).

2. У готову "перловку" додайте мед, родзинки, мак, журавлину, горіхи, сік лимона і добре перемішайте. Перед подачею дайте куті настоятися мінімум 20 хвилин.

Традиційним напоєм на Другий Святвечір є узвар.

Незважаючи на те, що узвар завжди виходить досить насиченим, в ньому мені завжди не вистачало смаку. І я знайшов вихід з цієї ситуації! Всього парочка гілочок розмарину зможе додати вашому узвару незабутній хвойний присмак,

– каже Клопотенко.

Шеф-кухар обіцяє, що після цього рецепту ви полюбите узвар ще більше!

Рецепт узвару на Другий Святвечір з розмарином

Інгредієнти (на 3 літри):

500 г сухофруктів (яблука, груші, сливи)

2-3 ст.л. цукру

4 гілочки розмарину



Узвар на Другий Святвечір з розмарином

1. Сухофрукти промийте холодною водою, перекладіть у велику каструлю і залийте холодною водою. Доведіть до кипіння і додайте цукор (якщо ви любите солодший напій, то можете його додати трохи більше).

2. Після того, як сухофрукти проваряться, зніміть з вогню, додайте гілочки розмарину, закрийте кришкою і дайте напою настоятися.

Оскільки всі страви цього вечора повинні бути пісними, то найчастіше десерти вже і не готують. Клопотенко радить приготувати британський різдвяний пиріг і з'їсти його на наступний день. Найбільша перевага такого десерту – економія часу, адже ви його ви приготуєте всього за 20 хвилин, і ще близько години він буде пектись. Готувати такий пиріг можна всю зиму!

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Рецепт різдвяного пирога

Інгредієнти:

250 г сухофруктів (курага, інжир, родзинки)

100 г цукру

100 г вершкового масла

100 г білих сухарів

50-100 г волоських горіхів

50 г борошна

2-3 яйця

1 яблуко

1 апельсин

1-2 ст. л. коньяку

1 ч. л. меленої кориці

1 ст. л. меду



Різдвяний пиріг

1. Сухофрукти помийте і залийте окропом. Після того, як вони розпаряться, дістаньте їх з води, змішайте з коньяком, цедрою, соком лимона, корицею і залиште на 10 хвилин.

2. Яйця збийте з цукром і медом. Масло розтопіть і остудіть, перемішайте з яєчною масою. Додайте туди ж горіхи, сухофрукти і терте яблуко, змішайте. Потім додайте борошно, сухарі і знову перемішайте. Викладіть масу в форму для запікання і поставте її на водяну баню (в глибоке деко з водою). Випікайте 60-80 хвилин в попередньо розігрітій духовці.

Більше рецептів від Євгена Клопотенка можна знайти на сайті Klopotenko.com.

3. Готовий пудинг остудіть, поставте в холодильник хоча б на пару годин, а ще краще на ніч. Подавайте, посипавши цукровою пудрою.

І найголовніше – такі свята в першу чергу не про їжу. Проведіть ці кілька днів зі своїми близькими і не витрачайте ВЕСЬ свій дорогоцінний час на кухню!

– говорить шеф-кухар.

А з його рецептами ви заощадите як мінімум пару годин, які із задоволенням краще витратити на свою сім'ю і близьких.