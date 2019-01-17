Що приготувати на Другий Святвечір: рецепти пісних страв від шеф-кухаря

414 Читать новость на русском
Меню на Голодну кутю 2019 - рецепти пісних страв від Євгена Клопотенка
Рецепти пісних страв на Другий Святвечір / 24 канал

Другий Святвечір – це вечір 18 січня напередодні Водохреща. За традицією, ввечері сім'я сідає за стіл, який накривають тільки пісними стравами. Що можна приготувати на Другий Святвечір, крім традиційних страв, і як зробити кутю смачнішою – далі в матеріалі.

Перша асоціація з пісної їжею – прісне і несмачне. Але насправді це не так! Від відсутності м'яса їжа не стане прісною, найчастіше такі страви в рази будуть смачнішими за звичайні котлети чи відбивні. Щоб зробити пісну їжу смачнішою, потрібно всього лише урізноманітнити поєднання продуктів.

Читайте також: Другий Святий вечір: традиції святкування надвечір'я Водохреща

Один з найвідоміших українських кухарів і засновник гастромайстерні Confiture Євген Клопотенко розповів, як приготувати смачні і цікаві пісні страви, які ідеально пасуватимуть не тільки для Різдвяних свят, а й стануть у нагоді під час будь-якого посту.

12 страв в цей вечір готувати вже не обов'язково, але в деяких регіонах нашої країни така традиція все ж збереглася. За словами Клопотенка, меню на Другий Святвечір має складатися зі страв і продуктів, які всім знайомі. Наприклад, звичайна гречка може стати ще смачнішою і пікантнішою, якщо її відварити в буряковому соці та додати до неї зовсім небагато солоних огірків. Такий салат точно здивує сучасним підходом і, звичайно ж, простотою.

Рецепт пісного салату на Другий Святвечір з гречкою

Інгредієнти:
250 г гречки
200 мл бурякового соку
100 г солоних огірків
1 ст. л. насіння гарбуза
2 ст. л. соняшникової олії
петрушка
сіль, перець за смаком

Пісний салат на Другий Святвечір з гречкою
Пісний салат на Другий Святвечір з гречкою

1. Вичавіть сік з буряка (можете спочатку дрібно натерти буряк і через сито віджати сік). Промийте гречку і залийте її буряковим соком. Залиште крупу набухати на 4-6 годин. Або ж гречку можна просто відварити в соці.

2. У великій мисці змішайте готову гречку, нарізані солоні огірки, тонкі кружальця перцю чилі і гарбузове насіння. Для соусу перебейте листя петрушки з сіллю і соняшниковою олією до однорідності. При подачі заправте салат соусом.

Ще одна проста, але в той же час вишукана страва для пісного столу від Євгена Клопотенка – салат з овочів і ягодами. У зимовий період використовуйте заморожені ягоди, а ось влітку обов'язково спробуйте його зі свіжими. Головний інгредієнт салату – звичайний буряк, який при запіканні стає дуже ароматним. Додайте кислинку від вишні, солону фету і пряних трав – і такий салат точно прикрасить будь-яке пісне меню.

Читайте також: Водохреща 2019: де купатися у Києві в ополонці

Рецепт пісного салату на Другий Святвечір з буряком і вишнею

Інгредієнти:
200 г буряка
100 г замороженої вишні
100 г руколи
150 г фети
1 ст. л. оливкового масла
30 г волоських горіхів
30 г цукру
1 паличка кориці
за смаком сіль і перець


Пісний салат на Другий Святвечір з буряком і вишнею

1. Буряк запечіть, а вишню розморозьте при кімнатній температурі. У невелику каструльку викладіть вишню, додайте цукор, паличку кориці і трохи води (вона повинна покрити ягоди). Варіть 5 хвилин на середньому вогні, потім дістаньте з сиропу вишню.

2. У великій мисці змішайте вишню, нарізаний буряк і фету. Заправте салат оливковою олією.

Найголовніша страва на Другий Святвечір – це кутя, без якої в цей день не обійдеться жоден стіл. В цей вечір кутю називають ще Голодною, оскільки її готують з крупи і меду, але за бажанням туди можна додати й інші інгредієнти.

Щоб зробити кутю смачнішою, її можна готувати з пророщеної пшениці – так вона стає соковитішою. Її навіть можна готувати зі звичайної перлової каші. Клопотенко радить замочити "перловку" у воді, щоб зберегти пружність, а в якості пікантної нотки використовувати сушену журавлину, що дає приємну кислинку.

Читайте також: Різдвяний піст 2019: рецепти страв від шеф-кухаря, які ви можете приготувати вдома

Рецепт куті на Другий Святвечір з перловки

Інгредієнти: 
250-300 г перлової крупи
50 г сушеної журавлини
сік половини лимона
50 г маку
30 г родзинок
50 г волоських горіхів
1 ст. л. меду


Кутя на Другий Святвечір з перловки

1. Перлову крупу замочіть на ніч або відваріть. Мак залийте окропом на 30 хвилин, а потім добре перетріть його (можна використовувати блендер).

2. У готову "перловку" додайте мед, родзинки, мак, журавлину, горіхи, сік лимона і добре перемішайте. Перед подачею дайте куті настоятися мінімум 20 хвилин.

Традиційним напоєм на Другий Святвечір є узвар.

Незважаючи на те, що узвар завжди виходить досить насиченим, в ньому мені завжди не вистачало смаку. І я знайшов вихід з цієї ситуації! Всього парочка гілочок розмарину зможе додати вашому узвару незабутній хвойний присмак,
– каже Клопотенко.

Шеф-кухар обіцяє, що після цього рецепту ви полюбите узвар ще більше!

Рецепт узвару на Другий Святвечір з розмарином

Інгредієнти (на 3 літри):
500 г сухофруктів (яблука, груші, сливи)
2-3 ст.л. цукру
4 гілочки розмарину


Узвар на Другий Святвечір з розмарином

1. Сухофрукти промийте холодною водою, перекладіть у велику каструлю і залийте холодною водою. Доведіть до кипіння і додайте цукор (якщо ви любите солодший напій, то можете його додати трохи більше).

2. Після того, як сухофрукти проваряться, зніміть з вогню, додайте гілочки розмарину, закрийте кришкою і дайте напою настоятися.

Оскільки всі страви цього вечора повинні бути пісними, то найчастіше десерти вже і не готують. Клопотенко радить приготувати британський різдвяний пиріг і з'їсти його на наступний день. Найбільша перевага такого десерту – економія часу, адже ви його ви приготуєте всього за 20 хвилин, і ще близько години він буде пектись. Готувати такий пиріг можна всю зиму!

Читайте також: Євген Клопотенко: Моя їжа повинна збуджувати і бути на межі з божевіллям

Рецепт різдвяного пирога

Інгредієнти: 
250 г сухофруктів (курага, інжир, родзинки)
100 г цукру
100 г вершкового масла
100 г білих сухарів
50-100 г волоських горіхів
50 г борошна
2-3 яйця
1 яблуко
1 апельсин
1-2 ст. л. коньяку
1 ч. л. меленої кориці
1 ст. л. меду


Різдвяний пиріг

1. Сухофрукти помийте і залийте окропом. Після того, як вони розпаряться, дістаньте їх з води, змішайте з коньяком, цедрою, соком лимона, корицею і залиште на 10 хвилин.

2. Яйця збийте з цукром і медом. Масло розтопіть і остудіть, перемішайте з яєчною масою. Додайте туди ж горіхи, сухофрукти і терте яблуко, змішайте. Потім додайте борошно, сухарі і знову перемішайте. Викладіть масу в форму для запікання і поставте її на водяну баню (в глибоке деко з водою). Випікайте 60-80 хвилин в попередньо розігрітій духовці.

Більше рецептів від Євгена Клопотенка можна знайти на сайті Klopotenko.com.

3. Готовий пудинг остудіть, поставте в холодильник хоча б на пару годин, а ще краще на ніч. Подавайте, посипавши цукровою пудрою.

І найголовніше – такі свята в першу чергу не про їжу. Проведіть ці кілька днів зі своїми близькими і не витрачайте ВЕСЬ свій дорогоцінний час на кухню!
– говорить шеф-кухар.

А з його рецептами ви заощадите як мінімум пару годин, які із задоволенням краще витратити на свою сім'ю і близьких.

Автор: Олена Булан
Теги: LifeStyle Новини України Статті Публікації Різдво Новорічні свята Food and Drinks
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що приготувати на Другий Святвечір: рецепти пісних страв від шеф-кухаря
сьогодні 15:00 Що приготувати на Другий Святвечір: рецепти пісних страв від шеф-кухаря
Олена Булан 414
Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
16 січня 21:00 Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
Альона Захарова 887
Топ-5 речей у зимовому гардеробі: поради стиліста
16 січня 19:00 Топ-5 речей у зимовому гардеробі: поради стиліста
Юлія Девда 690
Кейт Мосс – 45: топ-5 обкладинок глянців із супермоделлю
16 січня 17:40 Кейт Мосс – 45: топ-5 обкладинок глянців із супермоделлю
732
Назад у минуле: як голлівудські зірки виглядали 10 років тому
16 січня 10:54 Назад у минуле: як голлівудські зірки виглядали 10 років тому
1610
Знімала однокімнатну квартиру, – К'яра Ферраньї розповіла, як змінилося її життя за 10 років
15 січня 21:01 Знімала однокімнатну квартиру, – К'яра Ферраньї розповіла, як змінилося її життя за 10 років
1590
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук