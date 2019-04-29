Меню на пікнік: 14 рецептів страв, які можна приготувати на природі

Весна – це чудовий час для пікніків у парку чи лісі, для приготування смачних страв на грилі чи на вогнищі. А якщо на травневі свята випадають аж 4 дні вихідних поспіль, то не скористатись цим – просто гріх!

Шукаєте, що приготувати на пікнік навесні, які продукти варто взяти обов’язково, а від яких краще відмовитись? LifeStyle 24 пропонує меню на пікнік з 14-ти оригінальних рецептів для смачних салатів, м’ясних страв, напоїв та навіть десертів, які зроблять ваш пікнік ідеальним.

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Салати на пікнік

Під час приготування салатів на пікнік варто бути уважним. Не бажано брати із собою салати із перероблених продуктів (наприклад, ковбаси чи шинки), а також відмовтесь від жирних соусів (особливо, від майонезу). Салати з такими інгредієнтами можуть швидко зіпсуватися, і ваш пікнік закінчиться далеко не так, як ви собі запланували.

Тому краще візьміть із собою свіжі овочі. Їх можна просто нарізати та приправити оливковою олією, лимонним соком чи бальзамічним оцтом. Кислувата заправка в салаті розбудить ваш апетит, а овочі допоможуть уникнути переїдання. Тому перед основною стравою віддайте перевагу одному із цих салатів.

Апельсиновий салат із оливками

На перший погляд, апельсини та оливки – це непоєднувані продукти, проте поєднання солодко-кислого фрукту із гостренькими оливками приємно вас здивує.

Інгредієнти:

ромен-салат 2 качани

апельсини 2 шт.

оливки 1 баночка

оливкова олія 5 ст.л

винний оцет 3 ст.л

насіння фенхелю 2 ч.л

гірчиця 1 ч.л

сіль, перець за смаком



Цей салат на пікнік дуже швидкий у приготуванні

Рецепт приготування салату з апельсинами на пікнік:

1. Змішайте оливкове масло, гірчицю, винний оцет, насіння фенхелю, сіль та перець у невеликій баночці. Ви можете це зробити навіть вдома, а вже готову заправку взяти на природу.

2. Викладіть роман-салат великими шматками на тарілку. Зверху викладіть порізані апельсини та оливки. Додати до салату ще можна свіжі огірки, але орієнтуйтесь тільки на власні побажання.

3. Перед подачею полийте салат заправкою та посипте насінням фенхелю.

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Весняний салат із редиски і картоплі

Інгредієнти:

картопля 500 г

редиска 1/2 пучка

волоські горіхи 5-7 шт.

оливкова олія 4 ст.л.

лимонний сік 3 ст.л.

зелена цибуля2-3 шт.

мед 1 ч.л.

гірчиця 1 ч.л.

сіль, чорний мелений перець за смаком



Меню на пікнік на природі: салат з картоплі та редиски

Рецепт приготування салату на пікнік з картоплі та редиски:

1. Ви можете відварити картоплю вдома або вже безпосередньо на вогнищі. Однак найкращий варіант – запекти картоплю у фользі. Для цього загорніть кожну картоплину у фольгу, але перед цим посоліть та додайте трохи олії. Краще обирати картоплю невеликих розмірів, тоді вона швидше запечеться. Покладіть картоплю на розпече вугілля. Час запікання – 15-20 хвилин.



Запечена картопля у фользі

2. Наріжте приготовану картоплю кружечками і залийте маринадом із суміші оливкового масла, лимонного соку, гірчиці і меду.

3. Поріжте цибулю та редиску, подрібніть горіхи. З’єднайте всі інгредієнти та перемішайте.

Салат Вальдорф на пікнік

У цього салату грізна назва, однак насправді це дуже проста і неймовірно швидка в приготуванні страва, яку дуже полюбляють американці.

Інгредієнти:

3 стебла селери

4 кисло-солодких яблука

волоські горіхи 3-4 шт

гроно винограду (за бажанням)

грецький йогурт для заправки

лимонний сік



Вальдорф – ідеальний салат для пікніка

Рецепт приготування салату Вальдорф на пікнік:

1. Наріжте селеру та яблука. В оригінальному рецепті – нарізають на великі шматочки.

2. Змішайте селеру, яблука, горіхи та виноград. Заправте салат грецьким йогуром та лимонним соком.

3. Поріжте цибулю та редиску, подрібніть горіхи. З’єднайте всі інгредієнти та перемішайте.

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Сендвічі на пікнік на природі

Після того, як ви з'їсте салат, вам захочеться чогось ситнішого. Поки смажиться м'ясо, можна приготувати смачні сендвічі. Це стане чудовою альтернативною шкідливим чіпсам та сухарикам.

Сендвіч з куркою (на 2 порції)

Інгредієнти:

багет

куряче філе 150 г

помідори 1 шт

оливкова олія

часник 2 зубчики

жовток (для соусу)

гірчиця зернова

листовий салат

твердий сир 2 скибочки



Головний секрет сендвічу – соус айолі

Рецепт приготування сендвічів на пікнік:

1. Сендвіч чудово смакує із соусом айолі. Приготувати його дуже просто – часник подрібніть і збийте блендером з жовтками, лимонним соком і сіллю. Влийте тонкою цівкою масло. Краще якщо ви приготуєте соус завчасно – нехай він постоїть в холодильнику декілька годин. Тоді перекладіть соус в зручний контейнер і візьміть з собою на пікнік.

2. Куряче філе посоліть і підсмажте на грилі. Багет розріжте навпіл і змастіть його соусом айолі.

3. Поріжте помідори та сир. Викладіть на багет помідори, сир, салат та підсмажену курку. Накрийте іншою половиною багета. Помістіть сендвіч на гриль, щоб на багеті з'явила скоринка, а сир розплавився.

Брускетта з помідорами і базиліком

Найбільша перевага такої закуски – як основу використовують багет, а от начинку ви можете приготувати із будь-яких продуктів, які у вас знайдуться під рукою.

Інгредієнти:

багет

помідори

базилік

часник 1 зубчик

оливкова олія 2 ч.л

винний оцет 1 ч.л



Брускетта – це класична італійська закуска

Рецепт приготування брускетти на пікнік:

1. Поріжте багет та підсмажте його до скоринки на грилі. Натріть підсмажений хліб зубчиком часнику.

2. Поріжте дрібно помідори та базилік. Додайте оливкову олію та винний оцет, посоліть за смаком. Ретельно перемішайте. Накрийте миску харчовою плівкою і дайте настоятись хвилин 5-10. Так помідори краще просочаться ароматами масла, оцту і базиліку.

3. Поверх золотистої скоринки хліба рівним шаром викладіть помідорову начинку.

М'ясо на пікнік

Шашлики або м'ясо на грилі ви можете готувати з чого завгодно – свинини, баранини, птиці або риби. Головне правило: вибирайте тільки свіже м'ясо – охолоджене. Щоб не лишитися голодними після пікніка, беріть 300-400 г м'яса на дорослу людину.

М'ясо для шашлику має бути з мінімальною кількістю жиру – в цьому випадку воно "легше" для шлунка і не так сильно пригоратиме.

Рецепти шашлику на пікнік

Але секрет смачного шашлику – ховається у маринаді. Пропонуємо вам 5 варіантів маринаду, а також ще один – експрес-варіант, коли на пікнік ви вирішили піти спонтанно.

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Маринад на основі цибулі та помідорів (рецепт шашлику з будь-якого м'яса)

Цей маринад підійде для будь-якого сорту м'яса, навіть жирного. Час маринування – 6-10 годин.

Один великий помідор натріть на крупній тертці, ще два поріжте дрібними кубиками. Одну велику цибулину також натріть, а дві дрібно порубайте. В овочеву масу додайте 3-4 подрібнених зубчики часнику, сіль і перець за смаком, також можна додати ароматної зелені, наприклад, петрушки, кінзи або базиліку.

У глибоку миску покладіть кілограм нарізаного м'яса, залийте його склянкою води і додайте цибулево-томатну суміш.



Секрет смачного шашлику – у маринаді

Гострий маринад (рецепт шашлику зі свинини або телятини)

Цей маринад найкраще підійде для свинини або телятини. Час маринування – 5-8 годин.

Підігрійте на водяній бані 1-2 столових ложки меду. Коли він розтане, додайте до нього 3 столових ложки соєвого соусу, по 1 чайній ложці кунжутного масла, свіжого або сухого імбиру, 2 розтертих зубчики часнику і червоний перець за смаком.

Отриманого маринаду має вистачити на кілограм м'яса.

Лимонний маринад (рецепт шашлику з курки)

Цей маринад ідеально підійде для курятини. Час маринування – 2-3 години.

Змішайте 1/2 чайної ложки чорного перцю, стільки ж кориці, по 1 чайній ложці паприки і солі і 2 чайні ложки сушених італійських трав. У спеції додайте 2 розтертих зубчики часнику і столову ложку лимонного соку. Цієї суміші вистачить приблизно на півкілограма курячого філе.

Щоб шашлик вийшов особливо ніжним, змішайте по 2 столових ложки лимонного соку і оливкового масла і змащуйте цим складом м'ясо під час смаження.



Нанизайте на шампури до м’яса овочі – вони слугуватимуть гарніром

Маринад на основі йогурту та каррі (рецепт шашлику з м'яса птиці)

Цей маринад найкраще підійде для птиці або білого м'яса. Час маринування – 2-3 години.

Склянку натурального нежирного йогурту без добавок змішайте з 2 чайними ложками каррі і посоліть за смаком. У суміш додайте порізану зелену цибулю і помідори чері. Замаринуйте м’ясо на 2-3 години.

Маринад для рибного шашлику

Цей маринад ідеально підійде до будь-якого виду риби. Час маринування – 1-2 години.

На півкілограма рибного філе візьміть одну середню цибулину і наріжте її кільцями. Далі подрібніть 1-2 зубці часнику (в залежності від розміру) і дрібно порубайте невеликий пучок кропу. Все це змішайте, посоліть, поперчіть меленим білим перцем і залийте столовою ложкою оливкової олії.



Для різноманіття – оберіть декілька видів м'яса чи риби для шашлику

Коли суміш буде готова, наріжте тонкими кільцями половину лимона, додайте його в маринад і тут же кладіть в нього шматочки риби.

Експрес-рецепт для маринаду (рецепт шашлику для спонтанного пікніка)

Якщо ж ви вирішили поїхати на пікнік спонтанно і у вас немає 6-8 годин для маринування м’яса, не варто одразу вдаватися до "важкої артилерії" і замочувати м’ясо в майонезі чи оцті. Таким маринадом ви тільки зіпсуєте шашлик.

До нарізаного м’яса додайте потерту цибулю, сіль, перець та інші спеції за смаком. І залийте м’ясо мінеральною водою. За півгодини можете сміливо приступати до смаження.



Рецепт експрес-маринаду для шашлику дуже простий

Свинячі ребра на мангалі

Інгредієнти:

свинячі ребра 1, 5 кг

4 ст. л. томатного соусу

2 ст. л. соку апельсина та рідкого меду

1 ст. л. соєвого соусу та винного оцту



Свиннячі реберця на мангалі – гарна альтернатива шашлику

Рецепт приготування свиннячих ребер на мангалі:

1. Перед смаженням реберця потрібно відварити. Це краще зробити вдома заздалегідь. Таким чином м’ясо не висохне і буде дуже соковитим. Приготуйте маринад – змішайте сік апельсина, мед, соєвий соус та винний оцет. Залийте соусом реберця і залиште їх маринувати на 3-4 години.

2. Реберця викладіть на решітку мангалу та смажте 20-30 хвилин. За 10 хвилин до закінчення приготування полийте реберця залишками маринаду – так ви отримаєте ідеальну золотисту скоринку.

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Рулетики з курки та бекону на мангалі

Інгредієнти:

куряча грудка 3-4 шт

бекон 1 упаковка

твердий сир

часник 2-3 зубчики

сіль, перець та приправи за смаком



Рулетики з курки та бекону найкраще смакують зі свіжими овочами

Рецепт приготування рулетиків з курки та бекону:

1. Добре промийте курячі грудки та обсушіть їх паперовим рушником. Розріжте кожне філе уздовж. Посоліть та поперчіть м’ясо.

2. Покладіть в середину кожного філе твердий сир. Можна додати зелень та овочі, наприклад, помідори чи червоний перець. Загорніть філе в рулетики. Обгорніть кожен рулетик шматочком бекону – так м’ясо буде соковитим.

3. Викладіть рулетики на решітку мангалу. Вони готуються душе швидко – 10-15 хвилин.

Стейк на грилі

Інгредієнти:

стейк свинини

2 ст.л соєвого соусу

гірчиця в зернах

сіль, перець за смаком



Соліть стейк щонайменше за 40 хвилин до смаження

Рецепт приготування стейку на грилі:

1. Посоліть і поперчіть стейки. Додайте соєвий соус та гірчицю. Дайте м’ясу промаринуватися 1-2 години. Важливо! Солити стейк потрібно як мінімум за 40 хвилин до приготування, не соліть одразу перед смаженням.

2. Покладіть стейки на решітку грилю та обсмажте по 5 хвилин з кожного боку (залежить від товщини м’яса).

3. Зніміть м’ясо з грилю та загорніть у фольгу. Дайте м’ясу "відпочити" 15-20 хвилин.

Десерти на пікнік

Якщо вдома з духовкою можна приготувати все що завгодно, то на пікінк варто подбати про особливі страви, які можна буде приготувати на мангалі чи грилі. Ідеальний варіант для десерту – це фрукти.

Найкраще підходять для обсмаження на грилі – банани, яблука, груші, дині, кавуни, персики. А от цитрусові краще не смажити, а використовувати їхній сік для підливи до основної стави.

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Яблука з цукром і корицею

Інгредієнти:

1 кг яблук (віддайте перегу міцним сортам)

сік 1 апельсина

цукор 3 ст.л

мелена кориця 1 ч.л



Такі яблука можна готувати і на грилі

Рецепт приготування яблук з корицею та цукром:

1. Соус для десерту бажано приготувати вдома. Змішайте сік апельсина та цукор, розігрійте, поки цукор повністю розчиниться. Додайте корицю та потримайте на вогні ще 1-2 хвилини. Залийте соус у маленьку баночку і візьміть з собою.

2. Очистіть яблука від шкірки та поріжте їх на четвертинки. Замочіть яблука у соусі та нанизайте їх на шампури. Готуйте на мангалі близько 5-6 хвилин.

Банани з шоколадом на мангалі

Інгредієнти:

банани (за кількістю осіб)

шоколад 1 плитка

зефір



Готувати банани на мангалі можна одночасно із картоплею

Рецепт приготування бананів з шоколадом на мангалі:

1. Розріжте банани посередині, щоб вийшли "човники". Начиніть банан шоколадом та зефіром.



Банани на мангалі готуються дуже швидко

2. Загорніть банани у фольгу та обсмажте на решітці мангалу 5 хвилин. Перед подачею банани можна посипати кокосовою стружкою або корицею.

Напої на пікнік

Краще залиште газовані напої та солодкі соки вдома, на природу візьміть багато питної води. Чудово підійдуть лимонади – вони освіжають, а до того ж набагато корисніші за звичайну газовану воду.

М'ятний лимонад

Інгредієнти:

250 мл води

125 г цукру

4-5 гілочок свіжої м'яти

2 великих апельсини

1 великий лимон

1 л спрайту



Лимонад чудово вгамує спрагу на пікніку

Рецепт приготування м'ятного лимонаду:

1. Цукор покладіть у велику ємність, залийте водою. Краще, якщо водна буде підігріта. Покладіть у сироп м'яту і дайте охолонути.

2. Вичавіть з цитрусів сік. Змішайте в глечику сік і остиглий сироп та долийте спрайт.

3. Подавайте в стаканах з гілочкою м'яти і скибочками лимона або апельсина. Якщо у вас є сумка-холодильник – візьміть із собою шматочки льоду та додавайте в кожну склянку.

Вишневий лимонад

Інгредієнти:

1 великий лимон

2 середніх апельсини

3-4 гілочки м'яти

100 мл вишневого сиропу або соку

лід в кубиках

газована вода



Що брати на пікнік на природу: не забудьте про напої

Рецепт приготування вишневого лимонаду:

1. Наріжте половинку апельсина та четверту частину лимона скибочками. З інших фруктів – вичавіть сік.

2. У великій ємності змішайте вичавлений сік та вишневий сироп/сік. Додайте м'яту та лід. Залийте все газованою або звичайною питною водою за смаком.

Який алкоголь брати на пікнік

Який пікнік обходиться без алкоголю? Проте пам'ятайте кілька правил щодо вживання таких напоїв на природі. Обов'язково перекусіть перед першим прийомом алкоголю – легкі салати, закуски чи сендвічі чудово підійдуть. Віддайте перевагу неміцним напоям, наприлад, вину, сидру чи пиву. Головне правило – пам'ятайте про почуття міри: адже основна мета вашої вилазки – активний відпочинок на свіжому повітрі, спілкування з друзями, задоволення смачною їжею, а не марафон за кількістю випитого.

Рецепт сангрії

Інгредієнти:

червоне вино 0,7 л

питна вода 0,7 л

цукор 2 ст.л

2 апельсини

1 лимон

лід



Сангрія – ідеальний напій для вашого пікніка

Рецепт приготування сангрії:

1. Наріжте фрукти кружечками разом зі шкіркою.

2. У ємність налийте вино та воду, додайте цукор і добре перемішайте. Додайте нарізані фрукти.

3. Подавайте з льодом та шматочками фруктів.

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