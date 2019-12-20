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Мерая Кері презентувала нову версію кліпу на пісню "All I Want for Christmas Is You"

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Мерая Кері

Сингл американської попспівачки побачив світ ще минулого століття, 1994 року. Проте його популярність з часом лише зростає. Тому напередодні Різдва Мерая Кері вирішила потішити прихильників модернізованою відеороботою на легендарну пісню.

Кілька годин тому сьогодні, 20 грудня, знаменита попспівачка опублікувала на своєму каналі в ютубі кіліп на пісню "All I Want for Christmas Is You". Дата обрана не випадково, адже саме у цей день 25 років тому світ побачила платівка, до якої увійшов хіт. 

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За сюжетом кліпу маленька дівчинка, прогулюючись святковим містом, помічає в одній з вітрин магазину ляльку, якою стала Мерая Кері. Саме виконавиця запрошує дівчинку у казковий світ, у якому вона знайомиться з традиційними персонажами різдвяних історій. Провідницею цієї магічної історії стає сама Меря Кері, яка постала у вбранні Санта-Клауса, у костюмі Лускунчика та елегантній червоній сукні в паєтки. 

мерая кері
Мерая Кері у кліпі на пісню "All I Want for Christmas Is You" / Кадри з відео 

Крім того, співачка вирішила перевипустити сам альбом "Merry Christmas". До нього ввійдуть також живі записи з різдвяних концертів та ремікси. 

Нагадаємо, що нещодавно Мераю Кері втретє зарахували на сторінки видання Guinness World Records 2020 за різдвяний хіт "All I want for Christmas is you". За 10 років на офіційному каналі в ютубі сингл прослухали понад 570 мільйонів разів. 

Мерая Кері – All I want for Christmas is you: дивіться новий кліп онлайн 

Мерая Кері – All I want for Christmas is you: дивіться онлайн

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Музика Новорічні свята
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