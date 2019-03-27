Мерайя Керрі підкреслила пишні форми міні-сукнею з декольте: фото

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Мерайя Кері
Мерайя Кері / Instagram / @mariahcarey

Американська поп-співачка Мерайя Керрі завжди мала досить пишні форми. Проте фігура не стає їй на заваді: артистка сміливо одягає міні-сукню, демонструючи далеко не стрункі ноги.

Мабуть, сексапільна Мерайя Кері після особливої процедури для схуднення, бандажування шлунку, не переглянула свій раціон. Артистку помітили в одному з найпопулярніших закладів для селебрітіз – ресторані японської кухні TAO Uptown. Там зірка сиділа за накритим столом, не відмовляючи собі у частуванні. 

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Мерайя Кері в ресторані
Мерайя Кері в ресторані / Instagram / @mariahnowbr

Мерайя Кері
Мерайя Кері / Instagram / @mariahcarey

Ймовірно, так Мерайя Кері відсвяткувала завершення свого туру в Нью-Йорку, де вона дала кілька концертів. У закладі співачка вдало позувала перед камерами, обираючи правильні пози, однак на виході з ресторану папараці показали, як виглядає артистка без ретуші. 

Для публічного виходу Мерайя вбрала одну зі звабливих міні-суконь, яка мала чимале декольте. Та якщо пишний бюст викликав у прихильників захват, то її ноги виглядали не так привабливо. Свій образ вона доповнила сплетеним волоссям, яскравим макіяжем та масивними сережками. 


Мерайя Кері засвітила пишні форми / Instagram / @mariah.carey.france

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Теги: LifeStyle Музика
Джерело: LifeStyle 24
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