Мережа вибухнула обуренням: Джеймс Корден вдавав, що водить авто у Carpool Karaoke

Фани популярного американського шоу Carpool Karaoke впродовж кількох років залишалися обманутими. Днями користувачу твіттера вдалося зняти відео , яке підтверджує, що зірковий ведучий Джеймс Корден кермує авто за допомогою вантажівки.

Викривальний ролик з'явився на особистій сторінці одного з користувачів твіттера. Хлопець став свідком інциденту, який не залишить байдужим жодного прихильника популярної програми на американському телебаченні Carpool Karaoke.

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У рамках шоу британський комедійний актор та телеведучий запрошує іменитих музикантів заспівати разом із ним під час автопрогулянки Лос-Анджелесом. У кадрі Джеймс Корден поставав за кермом престижних автомобілів, одночасно розважаючи гостей та слідкуючи за ситуацією на дорозі.

Проте останній випуск, героєм якого став Джастін Бібер пролив світло на зйомки програми. Як виявилося, ведучий просто вдавав пильність відповідального водія. Авто, у якому перебували зірки, мало додаткові колеса та спеціальний механізм, який прикріплював його до вантажівки попереду.

Побачив Джеймса Кордена та Джастіна Бібера, які знімають Carpool Karaoke. Саме тому я маю не маю довіри – він навіть не водить,

– пишуть у мережі.

Saw James corden and Justin Bieber filming carpool karaoke and this is why I have trust issues — he isn't even driving! pic.twitter.com/bkP9moGJmu — Zoli ️ (@zolihonig) January 23, 2020

guys, we don't even use a real car pic.twitter.com/O0sxMwNFtP — The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) January 23, 2020

Джеймс Корден вже встиг відреагувати на хвилю обуреня, яка ринула на нього в мережі. Він записав відеозвернення, яким хотів спростувати скандальний ролик та переконати свою аудиторію у відвертості та правдивості всіх сцен.

Я знаю – це виглядає погано. Але я просто хочу сказати зараз, що я завжди сам воджу машину, поки ми не робимо щось, що може здатися небезпечним. Наприклад, танці, зміна костюмів або якщо я п'яний,

– прокоментував телеведучий.

Корден заприсягся глядачам, що в 95% випадків він дійсно "наражає на небезпеку" життя найбільших світових попзірок. Він також пояснив, що випадок з Бібером – виняток з правил, адже своє рішення скористатися страховкою він обгрунтував тим, що боявся зганьбитися в присутності молодого виконавця.

Це телешоу, і не все в ньому реальне. Наша програма ніколи не знімається опівночі, ми знімаємо її о 5 вечора і вдаємо, що зараз пізно. Мені здавалося, що такі прості речі і так всі знають. Я шкодую, що ви так глибоко занурилися в реальність Carpool Karaoke, але це телебачення і ми часто робимо речі тільки заради розваги,

– пояснив Джеймс Корден.

Джеймс Корден виправдався за Carpool Karaoke: дивіться відео онлайн