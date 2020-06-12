23 роки тому відбулась прем'єра перших епізодів серіалу "Пліткарка". Телепроєкт отримав шалену популярність, тому тисячі кіноманів і досі залюбки переглядають улюблені серії. Це і призвело до курйозу: уважна користувачка мережі помітила кіноляп в одній з серій.

Кіноляп у серіалі "Пліткарка"

Популярна соцмережа TikTok вже встигла підкорити весь світ. Мільйони людей створили свої акаунти та створюють танцювальні ролики, які отримують тисячі переглядів. Та це не єдина розвага в додатку: часто кіномани роблять короткі огляди фільмів, або ж показують кіноляпи.

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Днями найбільшої популярності здобуло відео з серіалу "Пліткарка". Дівчина з нікнеймом Тріс передивлялась улюблену серію 5 сезону. В ній головна героїня Блер розмовляє з Деном на вечірці. Камера була сфокусована на зірках "Пліткарки", тому ніхто не помічав, що акторка позаду Блер позує в одній туфлі.

Хто-небудь може мені пояснити, чому на цій актрисі тільки одна туфля?

– зазначила у ролику дівчина, чим викликала регіт у багатьох користувачів мережі.

Дивіться курйозний кіноляп у серіалі "Пліткарка": відео

Що відомо про серіал "Пліткарка"

Як відомо, розважальний серіал "Пліткарка" отримав чимало прихильників у світі. Кіномани залюбки спостерігали за життям учнів елітної американської школи, де, крім навчання, розгорались справжні інтриги та почуття. Особливу увагу привертали головні героїні – подруги Блер Волдорф (Лейтон Містер) і Серена ван дер Вудсен (Блейк Лайвлі), адже вони завжди були зірками шкільного блогу.

У березні 2020 року представники HBO оголосили, що серіал отримає продовження. Однак компанія вирішила повністю змінити акторський склад та показати елітну школу після того, як її покинули попередні учні. Ймовірно, саме це спонукало любителів стрічки переглянути улюблені епізоди.