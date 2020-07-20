Співзасновник соціальної мережі фейсбук Марк Цукерберг щороку влаштовує сімейний відпочинок на Гаваях. Однак цього разу фото багатія спровокувало серії курйозних мемів. від яких неможливо втримати сміх.

Що стало причиною для мемів

Марк Цукерберг з дружиною Прісциллою Чан та дітьми вирушив на відпочинок на Гаваї. Та уникнути папараці на курорті одному з найбагатших людей світу не вдалось: фотографи зробили світлину, коли мільярдер займався серфінгом.

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Однак не підкорювання хвиль розсмішило користувачів мережі, а сонцезахисний крем, який Марк Цукерберг щільно наніс на обличчя. Здалеку здавалось, що це маска, що і спровокувало меми.

Реакція соцмереж

У твіттері не втримувались від жартів про нове фото Марка Цукерберга. Світлина заполонила мережу, а дотепні юзери порівняли її з кінокадрами. Так, на мемах можна побачити фрагменти зі стрічок "Бетмен", "Місіс Даутфайр", "Зоряні війни", "Людина-невидимка", "Джокер", "Сімпсони" та ін.

So I heard #MarkZuckerberg has started baby sitting. pic.twitter.com/bXcuwgMcoO — Pippa Bailey (Pilgrim) (@Thepippabailey) July 19, 2020

Mark Zuckerberg & Michael Myers have the same energy including both being evil #markzuckerberg pic.twitter.com/kZCyTGoyWz — Steven Turner (@steventphoto) July 20, 2020