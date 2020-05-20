У мережі з'явилося перше відео з одруження Нікіти Добриніна та Даші Квіткової

Герой дев'ятого сезону шоу "Холостяк" Нікіта Добринін та його обраниця Даша Квіткова сьогодні, 20 травня, офіційно стали чоловіком та дружиною. Закохані зареєстрували свій шлюб у київському РАЦСі. У мережі з'явилося перше зворушливе відео із церемонії.

Даша змогла полонити серце Нікіти на проєкті "Холостяк-9" і тепер не уявляють життя один без одного. Нарешті настав той довгоочікуваний момент, коли вони офіційно стали чоловіком і дружиною. Сьогодні народилася нова сім'я, у якій панує безмежне кохання і доброта. Відео хвилюючого моменту опублікували на офіційній сторінці шоу "Холостяк" в інстаграмі.

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У зв'язку з пандемією коронавірусу парі довелося відкласти гучне весілля, яке мало відбутися 23 травня 2020 року. Проте реєстрацію свого союзу вони вирішили не переносити, адже дуже хотіли стати офіційним подружжям. Через карантин сьогодні святкування було дуже скромним. Але це не завадило Нікіті та Даші сповна насолодитися неймовірним днем.

На ролику, який поширили в мережі, видно чарівну мить, коли закохані обмінювалися обручкам. Вони виглядають безмежно щасливими, адже від тепер є головною опорою один для одного в житті.

Що відомо про весілля Нікіти Добриніна та Даші Квіткової?

Даша та Нікіта активно готувалися до весілля, яке планували провести 23 травня. Проте пандемія коронавірусної хвороби внесла свої корективи. Через карантин та небезпеку інфікування пара вирішила відкласти довгоочікуваний день на декілька місяців, щоб вберегти своїх гостей.

Закохані вирішили перенести святкування на 2 вересня, проте пізніше заявили, що весілля відбудеться 12 серпня. Багато гостей мають приїхати з-за кордону, тому пара обирала таку дату, коли кордони будуть відкритими. За прогнозами, до обраного числа вже відновлять авіасполучення між країнами.

Тим часом закохані продовжують займатися організаційними питанням, щоб день, на який вони так довго чекають, був ідеальним.