Довгоочікувана версія "Ліги справедливості" режисера Зака Снайдера вже перебуває у розробці. Оновлену версію фільму обіцяють показати у 2021 році, тому зараз знімальна команда продемонструвала перший тезер фільму.

Режисерською версією "Ліги справедоливості" зайнялась компанія HBO Max, яка і оприлюднила перший тизер на їхньому ютуб-каналі. В головній ролі тизера постала знаменита актриса Галь Гадот в ролі Диво-жінки. Вона стурбовано розглядає фреску із зображенням суперлиходія Дарксайда, який був головний ворогом у "Лізі справедливості".

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Що цікаво, в оригінальному фільмі сцени з головним антагоністом вирізали, а в режисерській версії нарешті покажуть його обличчя. Якщо у новому "Снайдеркаті" (саме так називається версія фільму Зака Снайдера) показали нові кадри з лиходієм, то варто очікувати й інші цікавинки, яких не можна було зустріти в оригінальному фільмі 2017 року. Більше деталей фанати дізнаються під час серпневого DC FanDome від самого Зака Снайдера. Ймовірно, тоді ж він і представить офіційний трейлер нової версії фільму.

Дивіться перший тизер режисерської версії "Ліги справедливості" онлайн:

Чому "Ліга справедливості" вирішили оновити?

Знаменита стрічка студії DC Comics вийшла на екрани у 2017 році та зібрала колосальні касові збори – майже 658 мільйонів доларів. Але попри шалений успіх фільму, критики і глядачі не були сповна задоволені фільмом, про що свідчить рейтинг на авторитетному кіноресурсі IMBd – 6,4. Справа в тому, що першочергово режисером фільму був призначений Зак Снайдер, але через самогубство доньки він покинув знімальний процес і тоді його замінив інший режисер Джосс Відон.

Після кількох років прохань та звернень фанатів, щоб Зак Снайдер створив власну режисерську версію фільму, у 2020 році він оголосив, що візьметься за оновлення фільму. Окрім нових сцен, які раніше вирізали з фільму, він додасть ще декілька нових, для зйомок яких він, ймовірно, залучить головних героїв фільму.