Успішна співачка пропагує любов до себе не тільки музикою, а й відвертими зйомками. Злата Огнєвіч позувала у білій мереживній білизні перед камерою, показавши ідеальне тіло.

Після гіркого розставання з бойфрендом Злата Огнєвіч дуже комплексувала щодо своєї зовнішності, адже чоловік на завершення роману образив дівчину. Зірка нарікала на свій низький зріст та вважала, що на неї не звертатимуть увагу інші залицяльники. Проте згодом співачка усвідомила, що необхідно приймати себе справжньою й наважилася розвіяти комплекси фотосесією у білизні, яку показала в інстаграмі.

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На фото Злата Огнєвіч позува у білому мереживному комплекті, який ледь прикривав її принади. Вона засвітила струнке тіло, підтягнутий живіт та сідниці у ніжній і відвертій білизні. Таке вбрання виглядало фантастично на зірці й підкорило серця шанувальників. Чуттєвості кадру додав шовковий шлейф, який артистка спокусливо закріпила поясом на талії.

"Моя жіноча сила в тому, що я приймаю себе й розумію, що таке любов і повага. Всі ми такі, як є, і це прекрасно! У різномаїтті своя краса й особлива магія", – написала Злата Огнєвіч.