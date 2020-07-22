Італійська акторка вперше після тривалої самоізоляцій постала на публіці. 55-річна Моніка Беллуччі з'явилась на кінофестивалі в Сицилії. Для виходу вона обрала мереживну сукню від Dolce& Gabbana та вкотре підкорила бездоганним виглядом і нев'янучою красою.

Після карантину та ізоляції індустрія шоу-бізнесу в усьому світі поступово повертається до звичного ритму життя. Навіть в Італії, яка найбільше серед країн Європи постраждала від коронавірусу, відновлюють світські заходи. Так, днями в Сицилії відгримів кінофестиваль Taormina Film Festival, гостею якого стала Моніка Беллуччі. 24 канал пропонує побачити, яким образом акторка підкорила публіку.

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На заході відбулась прем'єра документального фільму кінорежисера Джузеппе Торнаторе, який зняв картину про італійський будинок моди Dolce& Gabbana та його шлях до світового успіху й визнання. Моніка Беллуччі була музою модельєрів, тому своєю появою продемонструвала повагу й любов до бренду.

Образ Моніки Беллуччі

Акторка та модель обрала для виходу речі та аксесуари від Dolce& Gabbana. На ній мереживна сукня винного кольору з прозорими рукавами й декольте. Вбрання облягало фігуру зірки й підкреслювало її бездоганні форми, якими вона сміливо хизується навіть у 55-річному віці. Образ зірка доповнила крихітною чорною сумочкою з масивною фірмовою застібкою у формі серця.

Схоже, карантин та самоізоляція надихнули Моніку Беллуччі на зміни іміджу. До радикальних експериментів вона вдаватися не стала, обравши подовжене каре та перефарбувавши волосся у світліший відтінок. Модель зробила легку укладку та бездоганний макіяж з акцентом на очі.



Моніка Беллуччі на кінофестивалі в сукні Dolce& Gabbana / Фото Getty Images