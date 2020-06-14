Популярна українська співачка Тіна Кароль вкотре розбурхала мережу ніжним образом. Вона постала перед камерою у мереживному боді, а на обличчя падали сонячні промені.

На особистій сторінці артистки в інстаграмі з'явився черговий гарний кадр, яким вона потішила прихильників. Артистка вкотре позувала у звабливому образі та розбурхала уяву фанатів.

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Автором нового знімку Тіни є фотограф Антон Кулаковський. Під час фотосесії зірка позувала у білому мереживному боді на бретельках. Доповнила look акураткою укладкою та ніжним макіяжем. Такий образ був неймовірно жіночним.

Кароль зображена, сидячи на лавці, а на її обличчя падають сонячні промені. Вона позує босоніж, що додає світлині особливої невагомості. На обличчі знаменитості сяє усмішка.

Шанувальники артистки в захваті від публікації. Вони висловлюють свої враження у коментарях та зазначають, що цей кадр демонструє усю вроду Тіни Кароль.



Тіна Кароль у мереживному боді / Instagram / @tina_karol