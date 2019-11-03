Мережу підкорили осінні знімки садів Букінгемського палацу: фото

Королівські палаци Єлизавети ІІ завжди привертали увагу громадськості. Туристи могли бачити тільки фасади розкішних будівель та окремі кімнати маєтків під час екскурсій. Однак не тільки нерухомість королівської родини заворожує красою, але й сади.

Це довели четверо талановитих фотографів, яких Її Величність запросила для екскурсії садами Букінгемського палацу. Самої королеви Єлизавети ІІ під час зйомки не було, а митці по-своєму показали осінню гармонію довкола розкішного маєтку.

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Британський фотограф Майкл Томас обрав для зйомки озеро, яке розташоване неподалік від палацу королеви. Водойму створили штучно кілька десятків років тому, а робітники використовували худобу для утрамбування землі. Біля озера садівники створили кілька відпочинкових зон та алеї з десятками дерев.

"Під час візиту до садів Букінгемського палацу, спершу я відчував якесь непосильне та надзвичайне захоплення. Зйомку я провів у власному стилі, без оцінки того, які ракурси будуть кращими чи гіршими, оскільки я ніколи не бачив жодної фотографії зсередини саду. І це змушувало затамувати подих та продукувати креативні ідеї", – поділився враженнями від зйомки Майкл Томас.

Загалом дизайн ландшафту саду був розроблений ще у ХVIII столітті. Згодом його дещо модернізували, однак чимало залишилось із часів правління королеви Вікторії. Саме це хотіла показати на знімках Лаку Девіс.

Зачарований – це слово, яке я б використовувала для опису свого душевного стану, будучи в садах королеви. Стільки любові вкладено туди, тому цей день назавжди закарбувався у моїй пам’яті,

– розповіла Лаку.

Біля резиденції британського монарха ростуть різноманітні сорти дерев, кущів та квітів. Загалом у королівських садах Букінгемського палацу висаджено 6500 рослин, серед яких – рідкісні види дерев та рослин. Саме це висвітлила фотограф із іменем Сіобхан.

"Так красиво було бачити сад на завершенні одного сезону. Я сфокусувала увагу на пейзаж, адже тут дерева не тільки вражали осінньою красою, а в цей час року цвіли троянди та камелії", – зазначила Сіобхан.

"Зйомка в саду – це щось нове для мене. На щастя, було якесь переривчасте сонце, яке проходило крізь хмари, і тому я зосередився на тому, де сонячне світло малює пейзаж", – пригадав Петер Лі. Фотограф створив неймовірні знімки, показавши красу осінньої природи на території Букінгемського палацу.